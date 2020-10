Le FC Bayern tire apparemment les leçons du différend avec David Alaba

En raison des longues négociations contractuelles avec David Alaba (28 ans), le FC Bayern Munich souhaite apparemment utiliser une stratégie différente à l’avenir pour prolonger les contrats avec les fournisseurs de services. Les rapports botteur.

Le contrat d’Alaba expire à l’été 2021, jusqu’à présent, malgré trois séries de négociations, il n’a pas été possible de s’entendre sur une prolongation. Désormais, il y a un risque pour les champions du record que l’Autrichien quitte pour un transfert gratuit à la fin de la saison – il pourrait négocier avec un autre club en janvier et y signer.

Afin de se donner plus de temps et donc plus de latitude pour négocier dans de telles discussions, les Bavarois veulent apparemment aborder ces discussions plus tôt. Cela devrait éviter les mauvaises surprises comme dans le cas d’Alaba, et une planification à long terme peut également être effectuée.

Dans ce cas, Leon Goretzka (25), Niklas Süle (25) et Corentin Tolisso (26) seraient concernés: leurs contrats expireront à l’été 2022. Les discussions avec les conseillers du trio n’auraient pas encore dû avoir lieu.

Dans tous les cas, la pandémie corona en cours pose des problèmes lors des premières négociations. De cette manière, les acteurs peuvent compter sur eux-mêmes et attendre leur propre développement – et celui sur le marché européen des transferts – lors des négociations. Dans le même temps, Corona provoque d’énormes lacunes financières et une incertitude de planification parmi les clubs. Des salaires trop élevés pendant trop longtemps peuvent devenir problématiques plus tard, voir Schalke 04.

Outre Alaba, les contrats de Jerome Boateng (32 ans) et Javi Martinez (32 ans) expirent l’été prochain. Les contrats avec Thomas Müller (31 ans) et Manuel Neuer (34 ans), qui auraient également expiré en 2021, ont été prolongés respectivement en avril et mai.