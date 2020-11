Le FC Bayern retire son offre de prolongation de contrat avec David Alaba

Le FC Bayern a retiré son offre de prolongation du contrat avec David Alaba. Herbert Hainer, président de la FCB, a déclaré cela dans l’émission Blickpunkt Spendroit je suis Radiodiffusion bavaroise.

« Nous avons dit au conseiller de David lors de la dernière interview que nous voulions avoir de la clarté et une réponse d’ici la fin du mois d’octobre, parce que nous voulons planifier la sécurité pour un poste et une personne aussi importants », a déclaré Hainer. Selon Hainer, l’équipe d’Alaba n’a pas répondu à l’offre des champions du record. Au lieu de cela, l’Autrichien et ses conseillers ont maintenant laissé passer l’échéance.

« Nous n’avons rien entendu jusqu’à hier. Notre directeur sportif Hasan Salihamidzic a ensuite demandé à nouveau activement au conseiller et la réponse a été que l’offre est toujours insatisfaisante et nous devrions réfléchir plus loin. Nous avons alors décidé de supprimer l’offre complètement. Cela signifie qu’il n’y a plus aucune offre », a expliqué Hainer.

Le facteur décisif pour l’échec des négociations sont probablement les exigences salariales élevées du jeune homme de 28 ans. Le conseiller d’Alaba, Pini Zahavi, avait le Image de sport selon un salaire de jusqu’à 25 millions d’euros par an.

Le Bayern ne voulait pas entrer dans cela. Ce n’est qu’au cours de la semaine écoulée que de nouvelles discussions auraient dû être infructueuses.

Le FC Bayern a offert à Alaba jusqu’à 17 millions d’euros

L’association a apparemment adhéré à l’offre précédente. Alaba aurait pu gagner onze millions d’euros par an plus des bonus d’un maximum de six millions d’euros. De plus, le Bayern a offert à l’Autrichien une cinquième année de contrat.

« Nous avons fait une très, très bonne offre à David et à son agent il y a longtemps, nous avons négocié pendant des mois et nous trouvons l’offre très juste et compétitive – surtout de nos jours », a déclaré Hainer à propos de l’offre du FC Bayern. .

Alabas expirera à la fin de la saison en juin 2021. Le défenseur peut donc quitter le club en juin de l’année prochaine gratuitement.

Alaba joue pour le FC Bayern depuis 2008. Il a remporté la Ligue des champions à deux reprises avec Munich (2013 et 2020) et a été champion d’Allemagne à neuf reprises (2010 et 2013 à 2020).