Le FC Bayern Munich vise apparemment une prolongation anticipée de contrat avec Leon Goretzka

Le FC Bayern Munich souhaite apparemment entamer des négociations avec Leon Goretzka (25 ans) et son conseiller Jörg Neubauer au sujet d’une prolongation de son contrat, qui expirera en 2022, cette année. Cela rapporte le SportBild.

Selon cela, il devrait y avoir une planification de la sécurité à un stade précoce et un développement comme celui de David Alaba devrait être évité. L’Autrichien de 28 ans a passé plusieurs mois à jouer au poker avec son agent Pini Zahvi pour un contrat avant que le FC Bayern ne retire son offre. Maintenant, le transfert gratuit menace l’été prochain.

Alaba appelle à une augmentation de salaire d’un peu moins de 20 millions d’euros par an, ce qui lui permettrait de rattraper les meilleurs salariés, le capitaine Manuel Neuer et l’attaquant Robert Lewandowski. Selon les rapports, Goretzka gagne actuellement environ huit millions d’euros. Malgré Corona, sa rémunération devrait être augmentée modérément en cas de prolongation éventuelle.

Des discussions avec Niklas Süle (contrat jusqu’en 2022) et Joshua Kimmich (2023) actuellement blessé devraient également être abordées prochainement. « Nous avons une excellente équipe avec un très bon mélange de jeunes, très talentueux et expérimentés, d’excellents joueurs, et bien sûr nous voulons garder cette équipe ensemble pour le long terme », a déclaré le président Herbert Hainer der SportBild.