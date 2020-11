Le FC Barcelone s’envole pour Kiev sans Lionel Messi et Frenkie de Jong

Le meilleur club espagnol du FC Barcelone sera privé de son étoile Lionel Messi lors du prochain match de Ligue des champions. Comme Frenkie de Jong (23 ans), le joueur de 33 ans ne se rendra pas en Ukraine avec l’équipe, où les Catalans rencontreront le Dynamo Kiev mardi soir (à partir de 20h45 en direct sur DAZN).

« Nous sommes dans une situation assez confortable avec de nouveaux points », a déclaré l’entraîneur du Barca Ronald Koeman lors de la conférence de presse avant le départ: « Les deux joueurs ont besoin d’une pause car ils ont joué beaucoup de matchs. Nous pensons que c’est un bon moment. est de les épargner. «

Après trois matchs sur six, Barcelone mène le groupe G de huit points sur Kiev, troisième. Outre les épargnés Messi et de Jong, les Catalans doivent se passer de Pique (ligament croisé déchiré) et de Sergio Roberto (muscle déchiré à la cuisse). Les défenseurs ont été blessés lors de la défaite 1-0 contre l’Atletico Madrid dimanche et sont de longue date.