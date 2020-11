Le FC Barcelone gagne facilement, le Real Madrid perd

En Espagne, les courbes de forme des meilleurs clubs du Real Madrid et du FC Barcelone montrent des tendances différentes. Un jour après la faillite 1: 2 (0: 1) des Blancs, qui ont commencé avec Toni Kroos dans le onze de départ, contre le Deportivo Alaves, le Barça est arrivé à un 4: 0 (2: 0) facile contre le CA Osasuna.

Martin Braithwaite (30e) a inscrit le premier but du Barça, Antoine Griezmann (42e), l’ex-Munich Philippe Coutinho (52e) et la superstar Lionel Messi (73e) sont passés à 4: 0 avec un but de rêve. Barcelone a progressé à moins de trois points du Real.

Pour les Catalans, le capitaine Messi était de retour dans la formation de départ après avoir été épargné pour la dernière fois lors du match de Ligue des champions par l’entraîneur Ronald Koeman. Le gardien Marc-André ter Stegen était le soutien habituel de son équipe.

L’Atletico Madrid, qui a disputé mardi la Ligue des champions face aux champions en titre du Bayern Munich, s’est imposé 1-0 (0-0) au Valencia CF samedi et est resté en contact avec le top.

Le Real attend une victoire depuis trois matchs de championnat. Lucas Perez (5e) a donné l’avantage aux invités avec un penalty transformé, aidé par une mauvaise passe du gardien belge Thibaut Courtois, Joselu (49e) a prolongé l’avance d’Alaves peu après la reprise. Casemiros (86e) but de connexion était sans conséquence.

