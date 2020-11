Le FC Barcelone est menacé de faillite en janvier

Selon les médias espagnols, le FC Barcelone est déjà menacé d’insolvabilité en janvier si les joueurs autour de la superstar Lionel Messi ne renoncent pas à une partie de leur salaire.

« Marca » et « AS » reportent samedi, citant un reportage de la station de radio RAC1. Les négociations entre les avocats du club et ceux des professionnels du football ont débuté vendredi.

Des réductions de 30% devraient être convenues au plus tard le 5 novembre, ce qui devrait permettre d’économiser environ 190 millions d’euros. Plus récemment, les professionnels avaient refusé, selon les journaux. En raison de la pandémie corona et du manque de revenus des spectateurs, les revenus du Barça ont été extrêmement sains.

Selon les rapports, Messi, qui voulait en fait quitter les Catalans après la pré-saison, a apparemment droit à un paiement de bonus élevé car il en est à sa dernière année de contrat.

Après la démission du président Josep Bartomeu, le PDG Carles Tusquets avait déclaré: « Nous nous concentrons principalement sur les finances. La pandémie a particulièrement frappé Barcelone. Le club est dépendant des spectateurs et tous ces revenus sont perdus. »