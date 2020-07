Le FC Admira Wacker arrache le légionnaire de l’ÖFB Christian Gartner

Le FC Admira Wacker se renforce avec le légionnaire de l’ÖFB Christian Gartner. Comme les habitants de Südstadt l’ont rapporté sur leur page d’accueil, le jeune homme de 26 ans reçoit un contrat d’un an – avec l’option d’une prolongation.

Gartner a fait le saut du SV Mattersburg à l’Allemagne à l’âge de 19 ans, où il a donné un coup de pied au Fortuna Düsseldorf et au MSV Duisburg. Le natif du Burgenland était sans club depuis l’été 2019.

Dans le passé, il a traversé toutes les équipes nationales de l’ÖFB des U16 et a marqué un total de quatre buts en 40 apparitions.

Premièrement, Gartner devrait apparaître pour les Admira Juniors dans la Regionalliga Ost – le directeur sportif Ernst Baumeister peut également imaginer le milieu de terrain comme un nouvel ajout à l’équipe de combat: « Christian a montré de quoi il était capable à un jeune âge. Cela souligne sa carrière. Malheureusement il a récemment eu beaucoup de malchance.

L’ex-Mattersburger souligne qu’il souhaite participer au développement des jeunes: «Je suis très heureux et reconnaissant que le FC Flyeralarm Admira me donne cette opportunité. J’attends avec impatience les tâches à venir et ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour aider Pour aider les garçons à se développer. «