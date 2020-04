Le faucon et le soldat de l’hiver: Sebastian Stan sur la production, Vibe

Près d’un mois après la production Disney +c’est Le faucon et le soldat d’hiver a été arrêtée en raison de la pandémie croissante de coronavirus (COVID-19), co-star de la série Sebastian Stan (Bucky Barnes alias Winter Soldier) offre aux fans une mise à jour sur la production ainsi que si les fans devraient que la série ait une ambiance et se sente similaire aux films. S’exprimant avec The Hollywood Reporter pour soutenir le drame relationnel de Drake Doremus, Endings, Beginnings, Stan a révélé que la production était en fait à plus d’une semaine de l’emballage, comme cela avait été rapporté précédemment: « Nous étions probablement au moins deux ou trois, mais ne ‘ ne me citez pas là-dessus. «

Quant à savoir s’ils voulaient que la série ait plus une ambiance de film ou de télévision, Stan pense qu’ils étaient capables d’avoir le meilleur des deux mondes: « C’était comme les deux. À bien des égards, c’était comme un film. Encore une fois, nous n’avons pas fini, nous avons encore des choses à faire. Ce que j’aimais c’était que, tonalement, c’était à peu près dans le même monde que Captain America: The Winter Soldier, ce qui était l’une de mes expériences préférées que j’ai ‘ai jamais eu, point. Donc, dans un sens, il était ancré et très dans le monde tel que nous le connaissons. Mais, il est aussi vraiment bourré de beaucoup de scènes d’action massives, massives mélangées avec un accent profond sur C’est ce qui est vraiment excitant à ce sujet. Nous devons le garder dans le monde du cinéma, donc c’est reconnaissable de cette façon, mais en même temps, ces personnages obtiennent tellement plus de kilométrage pour nous tous de les explorer . – Nous pouvons les placer dans des situations que nous n’avons jamais pu mettre auparavant car vous avez maintenant six heures au lieu de deux. . C’est toujours une découverte. «

Réalisé par Kari Skogland, Le faucon et le soldat d’hiver étoiles Sebastian Stan (Bucky Barnes alias Winter Soldier), Anthony Mackie (Sam Wilson aka Falcon) retournant à leurs rôles de long métrage, aux côtés de Emily VanCamp (Sharon Carter, agent du SHIELD), Daniel Bruhl (Baron Zemo), Wyatt Russell (John Walker alias Agent américain), Desmond Chiam (Maintenant Apocalypse), et Miki Ishikawa (La terreur: l’infamie). Noah Mills (L’ennemi intérieur, le brave) et Carl Lumbly (Supergirl, Alias) ont récemment été interprétés dans des rôles non divulgués.

