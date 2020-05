LE FANTÔME DANS LA COQUE DE NETFLIX EST VIRAL APRÈS LE CLIP HILAIRE

– Publicité –



The Ghost In The Shell SAC_2045 est une série Web d’animation japonaise américaine. Cette série est en fait basée sur le Ghost In The Shell de Masamune Shirow des années 1980.

La première saison de la série a été diffusée sur Netflix en avril 2020 et bientôt un clip hilarant est devenu viral à propos de la série. Le clip montre en fait certaines des scènes de la nouvelle série.

Le fantôme dans la coquille SAC_2045 Story

Le fantôme dans la coquille des années 1980 représentait un tel anime qui a placé la barre haute. On se souvient encore de lui même après des décennies pour son travail et sa représentation en étages. Donc, évidemment, la nouvelle série a été assez décevante pour les anciens fans.

La série raconte en fait l’histoire de la vie humaine fusionnée avec des machines. Mais cela a montré tellement de scènes déroutantes pour les téléspectateurs, que cela a été une déception.

Le fantôme dans la coquille SAC_2045 est devenu viral

Le créateur de contenu Super Eyepatch Wolf fait des vidéos impressionnantes et incroyables sur l’anime. Et c’est eux qui ont partagé une vidéo amusante de la nouvelle série Netflix. Il montre un homme s’échappant de Katsurgi et de sa compagnie en retournant et en faisant un beau nombre d’acrobaties.

Il est donc tout à fait évident que, bien que la franchise ait proposé une nouvelle série, la première reste plus proche du cœur du fan. Une partie du contenu de la nouvelle série est bien sortie du contexte. La nouvelle série est peut-être bonne à sa manière mais elle n’est pas à la hauteur. La nouvelle série montre définitivement de nouveaux composants technologiques à ses fans de nouvelles façons. Ce serait amusant de le regarder.

