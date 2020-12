Le Fan Art de Spider-Man 3 donne au héros de Tom Holland le costume Symbiote

Alors que nous attendons plus de nouvelles sur le prochain Spider-Man 3, les fans n’ont plus qu’à spéculer sur ce qu’impliquera la troisième sortie de Peter Parker dans l’univers cinématographique Marvel. Il y a un certain nombre de questions, mais les fans ont également espéré des fils clés de l’intrigue. Une de ces histoires est la «Saga des costumes extraterrestres», qui a vu Parker enfiler un élégant costume noir – qui s’est avéré être un symbiote extraterrestre. Le costume a à la fois amélioré ses capacités et a changé sa personnalité pour le pire, le conduisant à s’en débarrasser. Spidey de Tobey Maguire a déjà enfilé le costume sur grand écran et, comme les fans espèrent qu’il en ira de même pour la Hollande, l’un d’eux a créé un art doux qui représente le Spider-Man du MCU portant le costume.