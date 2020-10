Le fait le plus étonnant sur notre univers par Neil deGrasse Tyson – .

House and Garden Table basse en Teck sur roulettes - Mandalay

Table basse sur roulettes en teck - Collection Mandalay - Cette table basse rectangulaire au style raffiné et unique est parfaite pour aménager un salon. Elle se dote d'un plateau fait à partir de lames de teck recyclé cerclés par du métal noir pour un look tout droit inspiré des plus belles décorations