Le «Fail» de Cameron Diaz sur Instagram est hilarant

«Je me couche tôt et je me réveille tôt. Il veut aller se coucher et se réveiller plus tard », a-t-elle expliqué. «Cela fonctionne si bien pour nous en tant que parents parce que, vous savez, je peux aller me coucher quelques heures plus tôt, et il fait ces tétées plus tard et je peux aller me coucher. Et puis je peux me réveiller tôt et puis je suis avec elle tôt le matin et il peut dormir. Ces choses sont si précieuses. On n’y pense même pas. Il y a une raison pour laquelle les contraires s’attirent. C’est parce que nous avons besoin les uns des autres. »

Elle a également mis en lumière leur routine nocturne dans une vidéo Instagram Live séparée.

«Après avoir pris le bain avec notre bébé et l’avoir endormie, Benji la met au lit. Il est tellement bon. C’est un père tellement incroyable », a déclaré Diaz. «J’ai tellement de chance qu’il soit le père de mon bébé. Il est incroyable. Il la pose et je vais dans la cuisine et je me verse un bon verre de vin rouge. Je commence ma cuisine, je mets mon émission, quoi que ce soit. »