Le duel entre SK Sturm et WAC augmentera-t-il le 23 décembre?

La Bundesliga devait disputer le match de championnat initialement prévu dimanche après-midi dernier (14h30) entre le WAC et déplacez Sturm Graz. La raison en est d’autres cas de corona parmi les Wolfsbergers, qui ont été découverts au cours de tests après le match de Carinthian Europa League à Zagreb.

« Le WAC n’a plus le nombre minimum de 16 joueurs en bonne santé (14 joueurs sur le terrain plus 2 gardiens de but) », a annoncé la ligue vendredi après-midi. Au début, il a été dit que le jeu ne pourrait probablement être ajouté qu’en 2021 en raison du calendrier serré.

Andreas Schicker, directeur général de Sturm, a une idée différente et réfléchit Ciel d’une option de Noël. « Nous essaierons de consulter la Bundesliga pour savoir s’il est encore possible d’organiser le match en 2020. Parce que je pense simplement que c’est la solution la plus juste car il n’y a pas de temps de transfert entre les deux. Pour moi, ce serait 23 décembre, telle date, quand je dis que ce serait encore possible. «

Post-scriptum: « Il n’y a pas d’heure de transfert entre les deux et donc le 23 décembre serait une date à retenir. »