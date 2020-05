Le Dubai Sports Council et Pocari Sweat s’associent pour la course PocariSweat 10K

Alors que le mercure continue de grimper à l’extérieur et que COVID-19 continue de sévir dans le monde, le Dubai Sports Council et les géants japonais des boissons pour sportifs Pocari Sweat se sont réunis pour apporter un soulagement bien nécessaire aux membres de la communauté avec une course virtuelle que chaque membre du ménage peut participer.

Le sport est connu pour répandre la joie et la positivité, et la « PocariSweat 10K Run », qui a lieu le 3 juillet, vise précisément à cela, avec des participants libres de choisir entre une course de 5 km et 10 km et autorisés à créer leur propre parcours amusant unique. , en utilisant l’espace intérieur et, si les autorités le permettent, l’extérieur dans et autour de leur maison et de leur communauté. Ils peuvent même fonctionner sur un tapis roulant intelligent ou traditionnel.

La course Pocarisweat 10K est ouverte aux participants de tout âge et de toute capacité du monde entier, mais la course aura lieu à Dubaï, de 12 h 01 à 23 h 59 le 3 juillet.

L’inscription est gratuite pour tous sur le site officiel du Dubai Sports Council jusqu’à 23 h 59 le 1er juillet.

Les participants peuvent choisir parmi cinq catégories: hommes et femmes pour 5 km, hommes et femmes pour 10 km et personnes déterminées pour 5 km.

De beaux prix seront proposés aux trois premiers dans chacune de ces catégories. En outre, il y aura également un prix spécial pour la personne qui conçoit le meilleur parcours pour sa course.

Pour réclamer ces prix, les participants devront d’abord télécharger l’application officielle du Dubai Sports Council et se connecter avec les informations d’identification qu’ils ont utilisées pour s’inscrire sur le site Web du Dubai Sports Council.

Une fois connectés à l’application le jour de la course, les utilisateurs verront un bouton «Démarrer Pocari Sweat Challenge».

Cliquez dessus et ils seront dirigés vers l’écran «Smart Health – Running», qui affichera des détails tels que la distance, la vitesse et les calories brûlées.

L’application détecte le mouvement du corps de l’utilisateur à travers différents capteurs sur le smartphone pour calculer la vitesse et la distance, de sorte que les participants, une fois qu’ils ont cliqué sur start, devront s’assurer qu’ils ont l’appareil sur eux – dans leurs poches ou dans un brassard.

La course – 10 km ou 5 km – devra être effectuée en une seule fois et l’application avertira les utilisateurs une fois qu’ils auront atteint leur objectif. Ils verront alors un écran récapitulatif d’activité, qui montrera le temps total pris et les calories brûlées.

Le participant devra cliquer sur le bouton «Enregistrer» pour enregistrer l’activité, puis il pourra comparer son temps avec celui des autres participants du classement.

Les participants doivent ensuite télécharger une photo ou une capture d’écran de leur résultat sur leur page Instagram et étiqueter # PocariSweat10KRun, en s’assurant que le paramètre de leur compte est public afin que les organisateurs puissent voir leur entrée de participation.

Si les participants n’ont pas de page Instagram, ils peuvent également envoyer une capture d’écran de leur résultat par e-mail et les organisateurs la téléchargeront pour eux. L’heure limite pour le téléchargement des résultats et le balisage # PocariSweat10KRun est minuit le jour de l’exécution.

Pour être éligible à la conception du «meilleur cours», les participants devront faire une vidéo du cours, l’expliquer ou la dessiner, et la télécharger sur leur page Instagram, en marquant # PocariSweat10KRun.

