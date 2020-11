Le drone Mini 2 de DJI propose une vidéo 4K et une mise à niveau spectaculaire de la portée

DJI a sorti le Mini 2, un successeur de son drone Mavic Mini.

Le nouveau modèle a une vidéo 4K et plus du double de la portée du Mavic Mini.

Il est maintenant disponible à un prix plus élevé de 449 $.

Le Mavic Mini était l’un des meilleurs (et les plus importants) drones de 2019 grâce à sa combinaison d’enregistrement vidéo de qualité et de prix compétitifs, il ne devrait donc pas vous surprendre qu’il existe déjà une suite. DJI a introduit un drone Mini 2 qui remédie aux lacunes relativement peu nombreuses de son prédécesseur, mais à un coût.

La mise à niveau la plus remarquable concerne l’appareil photo. Le Mini 2 de DJI enregistre enfin 4K à 100 Mbps (bien qu’à 30 images par seconde) au lieu des 2,7K et 40 Mbps de son prédécesseur, ce qui en fait un bien meilleur choix pour vos projets vidéo aéroportés. Vous pouvez également prendre des photos fixes RAW 12MP en plus des prises JPEG, et l’enregistrement de vidéos 1080 ouvre la porte à un mode zoom 4X qui vous permet de vous rapprocher d’un sujet sans faire voler le drone. Toutes les images restent stabilisées grâce à un cardan à trois axes.

DJI a considérablement amélioré les performances de son dernier mini drone. Le Mini 2 intègre une technologie de transmission OcuSync 2.0 plus fiable qui offrirait une autonomie de 6,2 miles, soit une augmentation de 150% par rapport aux 2,5 miles du Mavic Mini. Vous devrez toujours garder ces excursions à longue distance brèves, mais le Mini 2 offre un temps de vol de près de 31 minutes. DJI a promis des moteurs améliorés avec une plus grande vitesse, une plus grande accélération et la capacité de contrer des vents jusqu’à 24 MPH.

Il devrait également être plus facile de partager vos images. Le Mini 2 peut maintenant se connecter directement à l’application mobile DJI Fly sans la télécommande, il devrait donc être plus rapide de télécharger, modifier et partager vos photos et vidéos.

Comme les drones mini DJI précédents, le nouveau modèle s’adresse en partie aux nouveaux arrivants et à d’autres qui préfèrent ne pas faire le travail acharné. Des commandes simplifiées vous aident à démarrer, tandis que les modes QuickShot préprogrammés tels que Dronies (suivis de sujet) et Rocket (volant droit vers le haut et vers le bas) éliminent les conjectures des vidéos convaincantes. Vous pouvez capturer des panoramas sphériques et conventionnels, tandis que les photographes peuvent utiliser le bracketing d’exposition automatique et des prises de vue synchronisées.

Les améliorations ont un coût. DJI vend actuellement le kit de base Mini 2 avec un contrôleur et une batterie pour 449 $, soit environ 50 $ de plus que son prédécesseur Mavic Mini coûte neuf. Payez 599 $ et vous obtiendrez un Fly More Combo avec trois batteries, un concentrateur de chargement et un étui de transport. Ce n’est pas une dépense insignifiante, en particulier si vous êtes nouveau dans les drones, mais DJI parie clairement que cela semblera être une bonne affaire alors que vous deviez auparavant opter pour des drones plus chers comme le Mavic Air 2 si vous vouliez une vidéo 4K ou une plus grande portée. .

Pour en savoir plus sur le DJI Mini 2 et d’autres excellents drones, assurez-vous de visiter notre site partenaire: Drone Rush.