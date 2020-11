Le drame surnaturel «  The Order  » annulé sur Netflix après 2 saisons

Netflix a annulé son drame surnaturel « The Order » après deux saisons, a déclaré le créateur de la série Dennis Heaton dans une paire de tweets vendredi soir.

«Pendant deux saisons, j’ai été honoré de travailler avec un casting et une équipe incroyables sur The Order pour @netflix. C’est l’une des meilleures expériences de ma carrière. Malheureusement, nous ne revenons pas, mais je chérirai toujours les souvenirs et les accessoires que j’ai volés. Merci à tous d’avoir regardé, » Heaton a écrit.

Il suivi avec un soupçon de ce qui aurait pu être, s’il avait été ramené pour une troisième saison: «PS – Jack allait totalement ressusciter Alyssa d’entre les morts, mais elle allait se tromper. Comme, Pet Sematary est faux. Probablement possédé par Zecchia. Et tout un tas d’autres cadavres revenaient avec elle.

Lisez aussi: Les responsables de Netflix disent que les deux tiers des émissions sont renouvelées – On a juste l’impression qu’elles annulent plus

Situé dans l’université fictive de Belgrave, « The Order » a suivi un étudiant qui, pour venger la mort de sa mère, « promet un ordre secret et atterrit dans une guerre entre les loups-garous et les pratiquants de magie noire. »

Heaton a croisé les doigts pour retrouver l’équipe sur toute la ligne. « Honnêtement, qui sait – au fond de moi, j’espère un film de retrouvailles de dix ans, » il a dit.

L’émission, qui mettait en vedette Jake Manley, Sarah Gray et Louriza Tronco, a diffusé sa finale de la saison 2 le 18 juin.