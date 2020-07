Le drame «  P-Valley  » de Katori Hall renouvelé pour la saison 2 à Starz

Starz a renouvelé la série dramatique «P-Valley» de Katori Hall pour une deuxième saison après sa première au début du mois.

Basé sur la pièce de théâtre de Hall «Pussy Valley», la série raconte l’histoire du fonctionnement interne d’un club de strip-tease du Mississippi. Hall sert de showrunner et produit exécutif avec Chernin Entertainment.

La série met en vedette Brandee Evans («L’histoire de Bobby Brown») dans le rôle de Mercedes, Nicco Annan («C’est nous») dans le rôle de Oncle Clifford, Shannon Thornton («Power») dans le rôle de Miss Mississippi, Elarica Johnson (Harry Potter et le sang-mêlé) Prince) comme Autumn Night, Skyler Joy (Ma) comme Gidget, J. Alphonse Nicholson («Chicago PD») comme Lil ‘Murda, Parker Sawyers (Southside With You) comme Andre, Harriett D. Foy («Elementary») comme Pastor Woodbine, Tyler Lepley («The Haves and the Have Nots») comme Diamond, et Dan J. Johnson («Underemployed») comme Corbin.

«« P-Valley »est rapidement devenue la nouvelle série télévisée incontournable de cet été alors que les critiques et le public sont captivés par les personnages authentiques et convaincants qui donnent vie à The Pynk», a déclaré Christina Davis, présidente de la programmation originale chez Starz. «Katori a livré un drame provocateur qui regarde au-delà des paillettes et dans le cœur et l’esprit de ces personnages pleinement réalisés et convaincants, les explorant à travers un regard féminin qui invite le public à se promener dans leurs talons aiguilles. Nous savons que Katori a beaucoup d’histoires incroyables à raconter et beaucoup en réserve pour ces femmes dans une deuxième saison.

Voici le synopsis de l’émission:

«Au plus profond du delta du Mississippi se trouve une oasis de sable et de paillettes dans une zone rugueuse de l’existence humaine où la beauté peut être difficile à trouver. Ce drame d’une heure frit dans le sud raconte l’histoire kaléidoscopique d’un petit club de strip-tease qui pourrait et des grands personnages qui franchissent ses portes – les espoirs, les perdus, les brisés, les ballers, les beaux et les damnés. La musique piège rencontre le film noir dans cette série lyrique et atmosphérique qui ose se demander ce qui se passe lorsque les gens des petites villes rêvent au-delà des limites du Piggly Wiggly et du prêteur sur gages.

«P-Valley» a été réalisé entièrement par des femmes, dont la réalisatrice de vidéoclips Karena Evans (Drake: Nice for What, SZA: Garden), qui a réalisé le premier épisode, ainsi que Kimberly Peirce («Boys Don’t Cry»), Millicent Shelton («30 Rock»), Tamra Davis («Single Ladies»), Geeta V. Patel («Superstore»), Tasha Smith («Black Lightning»), Sydney Freeland («Grey’s Anatomy») et Barbara Brown (« Scream Queens »).