Le drame fantastique est-il meilleur que The Witcher et toutes les mises à jour

Maudit est probablement devenu la révélation la plus attendue de Netflix après sa sortie. Les fées, les démons et la sorcellerie sont un certain nombre des tropes magiques qui peuplent ces contes, emmenant notre imagination vers de nouveaux endroits audacieux. Cependant, il y a une autre méthode que le fantasme majoritaire révèle s’écarter de la réalité, et c’est de refuser d’accepter simplement les gens de la coloration. Mais il a essayé, et a également été rentable, de reprendre une fonction classique historiquement donnée aux acteurs blancs. Il est essentiel que l’acteur soit approprié pour le rôle choisi. Terrell dit que cela lui a été répété tout au long du processus de casting, et les producteurs lui ont dit: «Nous devons découvrir l’une des meilleures personnes en particulier. C’est ce que nous voulons. Le drame fantastique est-il meilleur que The Witcher? Dans les jours suivants, Cursed pourrait avoir un contrecoup sur un acteur blanc sélectionnant Terrell. Le fait que ces histoires se soient historiquement centrées sur la fantaisie européenne n’implique pas qu’elles doivent rester complètement blanches tôt ou tard. Avec la participation de Terell et en plus dans le contexte de membres plus larges de la distribution, le développement a été maudit grâce. Au cours des huit saisons, Missenden et Grey Worm ont été les deux seules traces de coloration, ils ont généralement été des esclaves. La nécessité d’une illustration extra-nombreuse et arrondie de la série est devenue particulièrement évidente lorsque la bande dessinée Corinne Wells a partagé ses idées pour un ensemble de rêve entièrement noir. Bien sûr, The Witcher a également publié un rôle non blanc en tant qu’Anya Shlotra, et il est nécessaire de noter, mais malheureusement, son personnage est controversé pour être inclusif pour différents Yanfer pourrait ressembler à une détermination forte et provocante, mais la série le définit presque complètement via la maternité et tente de «réparer» son incapacité. Cela pose problème pour un certain nombre de raisons, qui sont définies de manière surprenante ici. Autres détails!! Maudit présente également un personnage de couleur qatarie (Morgan), qui remplit une fonction clé dans le premier Il y a encore du travail à faire à cet égard. Étant donné que les queues et les moulages non blancs ne sont pas souvent les plus populaires dans la fiction, la distinction entre ces deux identités peut également être rare à l’écran. Vous avez généralement tendance à voir des gens avec des troncs d’arbres parce que les gens de couleur restent imaginatifs. Les producteurs de cliquetis ont informé Terrell qu’ils avaient besoin de rechercher le «plus grand homme» pour jouer le rôle d’Arthur. Devon a décroché cette fonction et, ce faisant, a également aidé des acteurs supplémentaires de la couleur à acquérir une plus grande variété de rôles à l’avenir.

