Le drame familial dur que Cristina Saavedra a vécu à travers le coronavirus

L’une des plus grandes victimes de la crise sanitaire des coronavirus a sans aucun doute été les personnes âgées, en particulier ceux qui vivaient dans des résidences, et il y a des centaines de personnes qui sont décédées dans ces centres à cause de COVID-19. La fille de l’une de ces personnes décédées a voulu s’exprimer dans «Mieux vaut tard» ce lundi 6 juillet de raconter son témoignage et de dénoncer publiquement la situation de ces centres à l’endroit où elle réside, La Corogne. Le peu que nous pouvions espérer était que c’était un parent avec un visage de laSexta.

Cristina Saavedra, présentatrice de «laSexta noticias»

Carmen Pico est le nom de la femme qui s’est connectée en direct avec le quotidien Atresmedia pour expliquer ce qu’elle vivait avec sa mère. Comme elle l’a dit, elle et sa famille ont reçu un appel de la résidence où elle se trouvait, les avertissant que sa mère était infectée et à peine cinq jours plus tard, elle est décédée. Ses proches n’ont pas pu la voir même lors d’un appel vidéo, malgré la demande qu’ils ont faite aux responsables du centre, ce qui continue d’exciter la femme aujourd’hui. « Il n’avait pas de main à saisir », a expliqué Pico., dénonçant en outre que sa mère n’a jamais été transférée dans un hôpital où elle pourrait être soignée.

« Selon le protocole Sergas, je n’étais pas candidat à l’UCI », a expliqué cela et est que, selon ce qui a été dit, le centre Sergas qui gérait la résidence n’a référé aucune personne âgée d’un certain âge ou de certaines pathologies à un centre médical, quelque chose que Pico a appelé « homicide involontaire ». Pour cette raison, il a maintenant décidé de se battre et le fait en représentant l’Association des utilisateurs et des familles d’utilisateurs de résidences en Galice, qui a objectif de clarifier tout ce qui s’est passé pendant cette crise dans les maisons de repos en Galice et c’est que, comme il l’affirme, les chiffres officiels de décès fournis par la Xunta ne coïncident pas avec ceux que gère son association.

« La mère de Carmen était ma marraine »

Eh bien, quelques heures seulement après avoir vu ce témoignage à la télévision, le journaliste de «laSexta noticias» Cristina Saavedra a décidé de s’y prononcer. Il l’a fait sur son profil Twitter officiel, dans lequel il a partagé la nouvelle et écrit le texte: « La mère de Carmen n’a pas été transférée à l’hôpital.Pourquoi si les unités de soins intensifs de La Corogne n’étaient jamais effondrées? De nombreuses familles demandent une enquête. La mère de Carmen … était ma marraineBien qu’il n’y ait eu aucune référence à ce lien familial lors de la diffusion de «Mieux vaut tard», c’est la journaliste elle-même qui a voulu révéler que la femme décédée dans cette résidence était une parente directe de la sienne. preuve le coup dur qu’elle et sa famille ont subi cette quarantaine.