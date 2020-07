Le drame familial de Chrisley se poursuit alors que Kailyn Lowry apporte son soutien à Lindsie Chrisley dans son récent Tweet .. !!

Lindsie Chrisley (26 ans), est l’aînée des enfants Chrisley. Ses parents Todd et Julie Chrisley ont été accusés d’évasion fiscale et de fraude financière récemment. Kailyn Lowry, une personnalité de la télévision américaine de 27 ans, également créatrice et conférencière, a récemment soutenu son amie en privé alors que ses parents Todd et Julie se sont rendus et ont plaidé que les accusations étaient fausses. Le couple encourt jusqu’à 30 ans d’emprisonnement dans le cas où les accusations seraient révélées vraies.

Quelle fut la controverse pour Lindsie ..?

La controverse était juste un autre coup dur pour Lindsie était déjà en mauvais termes avec son père. Todd avait agi dur avec elle depuis qu’elle avait épousé son petit ami, Will. Le couple a connu de nombreux hauts et bas et a finalement demandé le divorce. Cependant, ils repoussaient les dates lorsqu’ils se sont rendu compte que ce qu’ils s’apprêtaient à faire était une grave erreur. Todd était dure avec Lindsie car elle avait épousé son petit ami en gardant son père dans le noir. Il n’était pas content et était plus furieux après que Lindsie ait donné naissance à son premier enfant. Lindsie était clairement en mauvais termes avec ses parents et était souvent menacée par eux.

Kailyn Lowry et Lindsie Chrisley sont les meilleures copines. Lorsque cette controverse a fait surface, Kailyn Lowry a rompu son silence et a tweeté montrant son soutien à son copain. Après tout, c’est ce que tous les bons amis font, se soutiennent et se soutiennent mutuellement dans le meilleur et dans le pire des cas. Elle a tweeté qu’elle avait été contactée par de nombreuses agences de presse concernant l’affaire en opposition à la famille Chrisley. Elle a ajouté en outre que Lindsie était sa seule et unique préoccupation dans ce scénario malchanceux, et qu’elle la soutenait en privé alors qu’elle naviguait à travers cette période difficile.

Lindsie avec son mari et son enfant

Todd et Julie se sont récemment tournés vers les maréchaux américains et ont comparu régulièrement devant le tribunal. Il y avait des rumeurs selon lesquelles l’origine de l’info qui a conduit à la controverse était Lindsie elle-même. Cependant, le communiqué indique autrement que Lindsie n’était pas à l’origine et signale qu’elle « traite les événements qui se sont déroulés ».

Les fans peuvent désormais entendre les nouveaux épisodes du podcast Coffee Convos de Kailyn Lowry et Lindsie Chrisley.

