Le drame du vrai crime Candy Montgomery d’Elisabeth Moss débarque à Hulu

Hulu a repris la série limitée « Candy » dirigée par Elisabeth Moss, a confirmé TheWrap.

Le drame du vrai crime mettra en vedette Moss dans le rôle de Candy Montgomery, l’infâme meurtrière du Texas et sa victime, Betty Gore. Voici la logique de la série: En 1980, au Texas, Candy Montgomery (Moss) avait apparemment tout – un mari aimant avec un bon travail, une fille et un fils, une belle maison dans la toute nouvelle banlieue – alors pourquoi l’a-t-elle tuée? ami de l’église avec une hache?

Le projet atterrissant à Hulu réunit non seulement le streamer avec la star de son drame primé aux Emmy Awards «The Handmaid’s Tale», mais aussi avec les scénaristes et producteurs exécutifs Robin Veith avec Nick Antosca, qui ont tous deux travaillé sur la série limitée de vrais crimes de Hulu. L’acte. »

Alex Hedlund et Moss seront également les producteurs exécutifs de la série de UCP, avec Lindsey McManus. Jim Atkinson et John Bloom serviront de producteurs-conseils.

Dans une déclaration publiée au moment où le projet a été annoncé pour la première fois, Moss a expliqué une partie de son raisonnement pour assumer le rôle: «Je voulais jouer une anti-héroïne depuis un certain temps maintenant, et j’essaye à nouveau de travailler avec Robin. après «Mad Men» pour encore plus longtemps », dit-elle. «Alors, quand elle m’a demandé si je voulais jouer une femme au foyer du Texas qui, diraient certains, s’est échappée avec un meurtre, j’ai simplement dit: ‘Où dois-je signer?’»

«Ajouter l’opportunité de travailler avec Nick après son incroyable travail sur ‘The Act’, c’était comme prendre un délicieux dessert et mettre 100 cerises sur le dessus», a-t-elle poursuivi.

Deadline a d’abord annoncé la nouvelle.