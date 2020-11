Le drame de Lee Cain laisse Boris Johnson face au choix entre sa fiancée et son aide politique le plus fidèle

Les querelles de recrutement internes de Downing Street sont le type d’histoire de la bulle de Westminster que le grand public ferait bien d’ignorer. Mais comme c’est souvent le cas quand il s’agit de Boris Johnson, il y a tellement plus que ce que l’on voit: le Premier ministre s’est retrouvé au centre d’une extraordinaire lutte de pouvoir au cœur de son opération de Downing Street impliquant sa fiancée et une M. Johnson était sur le point de promouvoir son directeur de la communication Lee Cain au poste de chef de cabinet après que ce dernier ait menacé de quitter son poste, craignant d’être mis à l’écart. les pages de l’un des drames classiques tant aimés du Premier ministre, sa fiancée Carrie Symonds est intervenue pour bloquer le mouvement, faisant savoir qu’elle était «profondément mécontente» de la décision, selon la BBC. de la guerre de territoire en cours depuis que M. Johnson est entré dans Downing Street. M. Cain et le conseiller en chef du Premier ministre, Dominic Cummings, dirigent la faction Vote Leave dans le No10, qui est considérée par de nombreux députés conservateurs comme exerçant une trop grande influence sur le Premier ministre.Lee Cain, directrice des communications de Downing Street (Reuters). espéraient que la création du rôle de chef de cabinet établirait un pont indispensable entre Downing Street et les députés d’arrière-ban afin de faciliter les relations.Nommer M. Cain à ce poste, craignent-ils, n’aurait signifié que M. Cain, M. Cummings et le Cabinet Le secrétaire Simon Case aurait un accès illimité à M. Johnson. C’était une préoccupation partagée par Mme Symonds, qui a également déclaré avoir soulevé des doutes quant à la gestion des communications du gouvernement pendant la pandémie. En savoir plus Downing Street plongé dans l’effondrement alors que Lee Cain quitte la lutte pour le pouvoir avec Carrie Symonds Fidèle obstinément Mais M. Cain avait été obstinément fidèle au Premier ministre, restant à ses côtés même lorsqu’il a quitté son rôle de ministre des Affaires étrangères. Même ceux qui ne sont pas d’accord avec l’ancien journaliste de tabloïd disent qu’il serait un rendez-vous «idéal» pour le rôle, car il connaît l’esprit de son patron à fond. Cependant, cela a laissé M. Johnson devant choisir entre son prochain -être-épouse et mère de son enfant, et son plus fidèle conseiller politique au cours des quatre dernières années. Ce n’était pas un concours, et maintenant son opération de Downing Street a été secouée.

Lit BORIS avec tiroirs et rangements - blanc - 90x190cm Avec sa tête de lit avec rangements intégrés et ses deux tiroirs, ce lit a tout pour vous plaire! Très fonctionnel , il vous permettra d'entreposer vos livres pour gagner de la place dans votre chambre! Caractéristiques du lit: - Structure : panneaux de particules - Coloris : blanc ou chêne - Sommier à 6

Vente-unique.com Lit BORIS avec tiroirs et rangements - blanc - 90x190cm + matelas ZEUS 90x190 cm Avec sa tête de lit avec rangements intégrés et ses deux tiroirs, ce lit a tout pour vous plaire! Très fonctionnel , il vous permettra d'entreposer vos livres pour gagner de la place dans votre chambre! Caractéristiques du lit: - Structure : panneaux de particules - Coloris : blanc ou chêne - Sommier à 6

Vente-unique.com Lit BORIS avec tiroirs et rangements - blanc - 90x190cm Avec sa tête de lit avec rangements intégrés et ses deux tiroirs, ce lit a tout pour vous plaire! Très fonctionnel , il vous permettra d'entreposer vos livres pour gagner de la place dans votre chambre! Caractéristiques du lit: - Structure : panneaux de particules - Coloris : blanc ou chêne - Sommier à 6

Vente-unique.com Lit BORIS avec tiroirs et rangements - coloris chêne - 90x190cm + matelas ZEUS 90x190 cm Avec sa tête de lit avec rangements intégrés et ses deux tiroirs, ce lit a tout pour vous plaire! Très fonctionnel , il vous permettra d'entreposer vos livres pour gagner de la place dans votre chambre! Caractéristiques du lit: - Structure : panneaux de particules - Coloris : blanc ou chêne - Sommier à 6

Vente-unique.com Lit BORIS avec tiroirs et rangements - coloris chêne - 90x190cm Avec sa tête de lit avec rangements intégrés et ses deux tiroirs, ce lit a tout pour vous plaire! Très fonctionnel , il vous permettra d'entreposer vos livres pour gagner de la place dans votre chambre! Caractéristiques du lit: - Structure : panneaux de particules - Coloris : blanc ou chêne - Sommier à 6

Lit BORIS avec tiroirs et rangements - blanc - 90x190cm + matelas ZEUS 90x190 cm Avec sa tête de lit avec rangements intégrés et ses deux tiroirs, ce lit a tout pour vous plaire! Très fonctionnel , il vous permettra d'entreposer vos livres pour gagner de la place dans votre chambre! Caractéristiques du lit: - Structure : panneaux de particules - Coloris : blanc ou chêne - Sommier à 6