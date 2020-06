Le drame de la BBC «Doctor Who» est RENOUVELÉ !!! Spécial festif pour les fans en 2020 !!! Jodi Whittaker de retour dans la saison 13 !!!

Doctor Who est un drame de science-fiction de la BBC qui a continué d’être l’une des séries à succès. Le spectacle a été lancé en 1963 avec sa première saison en première sur le réseau BBC 1 et a lancé 12 saisons jusqu’à présent. La 12 saison de la série a été lancée au début de 2020. L’émission a été dans la liste préférée des fans jusqu’à présent et la demande pour son renouvellement a été lancée.

Nous pouvons nous attendre à la saison 13 de Doctor Who car la dernière saison nous en a laissé beaucoup. des questions. La série a été officiellement confirmée par les créateurs. La confirmation a fait exploser une vague d’enthousiasme parmi les fans.

CAST ATTENDU:

Nous pouvons nous attendre à ce que tous les moulages reviennent dans le renouvellement. Jodi Whittaker a confirmé son retour en tant que docteur dans Doctor Who 13.

En dehors d’elle, Mandip Gill a également déclaré qu’elle serait heureuse si elle avait la chance de travailler dans le renouvellement. Sacha Dhawan a également déclaré qu’il souhaitait apparaître dans la saison à venir.

Terrain:

Rien n’a été confirmé sur la saison à venir. Mais nous pouvons croire que l’intrigue continuera le scénario de la série. Chibnall a déclaré que la prochaine saison serait plus grande et ambitieuse. Il a en outre ajouté que le prochain scénario se situe quelque part dans la finale de la saison 12.

Date de sortie:

Nous n’avons aucune nouvelle de la date de sortie de Doctor Who 13. Nous nous attendions à ce que la saison apparaisse en 2021 autour de l’automne.

Mais cela pourrait être retardé en raison de COVID-19. En raison de l’épidémie, le tournage est en pause et les réalisateurs ont déclaré qu’ils ne reviendraient pas plus tôt pour le tournage. Les acteurs ne tourneront pas plus tôt car la distanciation sociale est assez difficile à maintenir. Les créateurs ont déclaré que la poursuite de la série dépend du scénario et des pratiques de distanciation sociale.

Nous pouvons espérer pour le mieux. Et peut s’attendre à ce que la série frappe l’écran dès que possible.

Spécial festif:

Le spectacle aura un spécial festif qui sortira fin 2020. Très probablement, vers Noël ou le Nouvel An. Le spécial festif s’intitule «Révolution des Daleks».