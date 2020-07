Le Dr Fauci dit que nous devrions tous faire cela chaque jour

– – – Le Dr Anthony Fauci lors d’un événement virtuel vendredi a souligné que les gens «portent un masque facial» pour améliorer la situation du coronavirus aux États-Unis. Les cas de coronavirus continuent d’augmenter, les Américains sont toujours incroyablement limités dans ce qu’ils peuvent faire et où ils peuvent aller, car les voyages en dehors des États-Unis ont été presque entièrement fermés. Le ministère américain de la Santé et des Services sociaux a affirmé que le taux de mortalité par coronavirus aux États-Unis devrait commencer à baisser dans les «prochaines semaines». https://www.google.com/search?q=Dr.+Fauci+says+we+should+all+be+doing+this+every+single+day&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwja1rvwyebqAhU673MBHRzQBo13IQAhU673MBHRzQAo13 # imgrc = 0IvhvU6qhDf6qM Le conseiller en santé de la Maison Blanche, le Dr Anthony Fauci, a partagé une vision encourageante lors d’un événement virtuel de la Chambre de commerce américaine vendredi. Nous nous sentons prudemment optimistes que nous sommes sur la route aussi sombre que cela puisse paraître en ce moment que nous sommes sur la voie de la maîtriser. Nous reviendrons finalement à la normale. Cela prendra fin. Cela se terminera par des mesures de santé publique et de la science. Et voici comment accélérer ce processus. Portez votre masque facial. C’est ainsi que nous sortirons de cette première vague de pandémie, a déclaré Fauci vendredi. La distance physique est la plus importante. – – –

