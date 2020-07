Le dos en verre du Pixel 4 XL se décolle pour certains utilisateurs

Le panneau arrière du Google Pixel 4 XL se décolle pour plusieurs utilisateurs.

Le problème pourrait être causé par un gonflement de la batterie.

Le Pixel 4 XL est le meilleur téléphone Google que vous pouvez acheter en ce moment, mais ce n’est pas sans problèmes. Un nouveau problème avec le téléphone a attiré notre attention grâce à plusieurs fils de réclamation sur Reddit et le forum d’assistance de Google. Curieusement, le panneau arrière en verre du Pixel 4 XL se décolle au fil du temps pour plusieurs utilisateurs.

La vitre du téléphone commence généralement à se décoller d’un coin du téléphone. L’adhésif se détache et les utilisateurs ne peuvent pas le coller sur le corps de l’appareil.

« C’est comme si la colle s’affaiblissait et que les pièces se séparaient lentement », a récemment écrit un utilisateur inquiet de Pixel 4 XL sur Reddit. Un autre utilisateur de Pixel 4 XL est apparemment sur son quatrième appareil de remplacement au cours des 10 derniers mois en raison du problème de décollement du verre. Les rapports sur le problème remontent à plusieurs mois et le consensus sur la cause semble être un problème de gonflement de la batterie. Découvrez ci-dessous quelques images montrant les unités Pixel 4 XL concernées.

Un utilisateur de Reddit qui prétend être le directeur général d’un magasin uBreakiFix – un partenaire de réparation Google agréé – a suggéré que le problème pourrait être dû à des connecteurs de batterie défectueux sur le Pixel 4 XL. Selon lui, les connecteurs de batterie sont cassants et se brisent même avec une utilisation normale. «Cela conduit à un gonflement de la batterie. C’est un problème majeur avec la série 4 XL et je ne comprends pas pourquoi Google ne la prend pas correctement en charge », écrit-il.

Nous ne savons pas si le gonflement de la batterie est le problème actuel, mais c’est une possibilité distincte. D’autres causes pourraient être des défauts de fabrication ou la défaillance de l’adhésif utilisé pour fixer le panneau arrière en place.

Quelle est la solution?

Alors que certains utilisateurs ont reçu des unités Pixel 4 XL de remplacement après avoir signalé le problème à Google, d’autres n’ont pas été aussi chanceux. Les experts en produits du forum d’assistance de Google conseillent aux utilisateurs de contacter l’assistance Pixel, mais la société n’a pas reconnu officiellement le problème.

Le gonflement de la batterie peut être un problème dangereux et potentiellement un incendie.

Nous avons contacté Google pour comprendre la véritable nature du problème et si le problème est aussi répandu qu’il n’y paraît. Nous mettrons à jour cet article au fur et à mesure que nous recevrons une réponse de la société. En attendant, si vous êtes un utilisateur du Pixel 4 XL, faites-le nous savoir dans les commentaires si vous rencontrez également un problème similaire.

