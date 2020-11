Le don de 1 million de dollars de Dolly Parton a aidé à financer la production du vaccin Moderna

L’auteur-compositeur-interprète légendaire Dolly Parton a contribué à financer le développement du vaccin contre le coronavirus de la société américaine Moderna.La star américaine de la musique country a fait don de 1 million de dollars au Vanderbilt University Medical Center de Nashville, dans le Tennessee, qui a été impliqué dans des travaux de recherche associés au vaccin. Les résultats des essais de vaccins annoncés cette semaine révèlent qu’il pourrait être efficace à 94,5% pour protéger les personnes immunisées contre Covid-19 et dans un rapport préliminaire publié dans le New England Journal of Medicine, il a déclaré que le travail était soutenu par le «Dolly Parton Covid-19 Research Fund (Vanderbilt University Medical Center)» parmi d’autres groupes. Don d’un million de dollars En faisant un don en avril, le chanteur a déclaré: «Mon ami de longue date, le Dr Naji Abumrad, qui a participé à la recherche à Vanderbilt pour de nombreuses années, m’a informé qu’ils faisaient des progrès passionnants dans la recherche du coronavirus pour un remède. «Je fais un don de 1 million à Vanderbilt pour cette recherche et pour encourager les gens qui en ont les moyens à faire des dons. »Le Dr Abumrad aurait été impliquée dans son traitement à Vanderbilt après un accident de voiture en 2014. La femme de 74 ans est célèbre pour elle travail philanthropique, y compris son programme d’alphabétisation Bibliothèque Imagination, mais son dernier don pourrait être le plus grand cadeau de tous. » Des progrès passionnants » La société américaine Moderna a annoncé les résultats préliminaires de son vaccin, qui était efficace à 94,5% contre Covid-19 (Photo: Dado Ruvic / Parlant de son don à la recherche sur les coronavirus mardi, elle a déclaré: «Quand j’ai fait don de l’argent au fonds Covid, je voulais juste qu’il fasse du bien et évidemment, c’est le cas!» Espérons simplement que nous pourrons trouver un remède très bientôt. «Parton a été très occupée avec son nouvel album saisonnier A Holly Dolly Christmas, lancé le mois dernier, et sa prochaine comédie musicale Netflix Dolly Parton’s Christmas on the Square. Que la pandémie mondiale et le vaccin qui en résulte inspirent de futurs succès de le chanteur country reste à voir. Mais l’utilisateur de Twitter Ryan Cordell a déjà enregistré son propre hommage, une reprise du single à succès de Parton, Jolene, remplaçant le célèbre lyrique par les mots «vaccin, vaccin, vacci-ine».

SCHNEIDER Outil d'aide à l'installation de poignée Caractéristiques principales : Gamme : TeSys Type de produit ou de composant : Outil de montage de poignée Nom abrégé d'appareil : GVAP Catégorie d'accessoire / d'élément séparé : Accessoire pour contrôle Caractéristiques complémentaires : Masse du produit : 0.1 kg

Paco Rabanne 1 Million Lucky Eau de Toilette 1 MILLION Lucky, eau de toilette pour homme. Jeu de sensations autour d'une noisette addictive. A croquer. Suivi d'une pulsation fraîche, et juteuse : un shot de prune verte-acidulée. Des agrumes qui fusent. Ultime pulsation : des bois ultra-vibrants. Tension du cèdre. Sensualité du patchouli et du bois

Paco Rabanne 1 MILLION Eau de toilette 100ml et son déodroant 150ml COFFRET ALCOOL Noël est magique! Un coffret métal façonné dans latelier des merveilles de Paco Rabanne. Eau de Toilette 1 MILLION (100 ml) et son déo-spray (150 ml). Cuir épicé-frais au charme insolent. Le parfum du succès. L'art d'être flamboyant. Aimer le danger et les coups d'éclat. N'obéir à personne. Sauf à ses

Paco Rabanne 1 Million Gel Douche Un gel douche à la mousse généreuse et onctueuse, qui préserve les défenses naturelles de l'épiderme.

Paco Rabanne 1 MILLION Eau de toilette 100ml et sontravel spray 10ml COFFRET ALCOOL Noël est magique! Un coffret métal façonné dans latelier des merveilles de Paco Rabanne. Eau de Toilette 1 MILLION (100 ml) et son travel spray (10 ml). Cuir épicé-frais au charme insolent. Le parfum du succès. L'art d'être flamboyant. Aimer le danger et les coups d'éclat. N'obéir à personne. Sauf à ses

Paco Rabanne 1 Million Eau de Toilette L'art d'être flamboyant. Aimer le danger et les coups d'éclat. N'obéir à personne. Sauf à ses fantasmes. 1 MILLION intrigue, bouscule, bad boy. Et séduit littéralement. Gentleman. Un beau Cuir épicé au charme insolent qui sait provoquer la chance. Déroutant.