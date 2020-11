Le documentaire Sporting Bubble | LNR, AFL, boxe, Supercars, netball

Les références du Queensland en tant que nouvelle capitale du sport et des événements d’Australie seront présentées dans La bulle sportive, un documentaire spécial qui sera diffusé sur Nine immédiatement après Origin II demain soir, et à nouveau en projection de rappel à 15h (AEDT) le dimanche 22 novembre.

Le programme, commandé par Nine en partenariat avec Tourism and Events Queensland, fournira un regard sans faille sur cinq des codes sportifs d’élite du pays qui font désormais partie du Queensland.

Produit par Dickson Films, le documentaire présente des interviews et des aperçus des coulisses avec la LNR, l’AFL, la compétition Super Netball et le championnat Supercars, ainsi que le combat des super poids welters de boxe entre Jeff Horn et Tim Tszyu à Townsville.

Tim Tszyu pousse Jeff Horn contre les cordes dans leur combat. (Getty)

Le réalisateur Peter Dickson, de Dickson Films, a déclaré: « Pour moi et mon équipe, c’est une histoire tellement unique et importante à documenter. L’importance culturelle du sport pour notre nation ne peut être sous-estimée et la pandémie mondiale a été dévastatrice pour le sport en Australie pendant 2020.

« Ce film retracera le parcours de nos principaux codes sportifs envoyés par les hubs du Queensland, ce qui a été absolument crucial pour remettre en marche nos sports préférés. »

Le capitaine des tempêtes Cameron Smith, dont l’équipe a été basée dans le Queensland en 2020 (Getty)

La directrice générale de Nine Queensland, Kylie Blucher, a déclaré: «C’est un privilège pour Nine de faire partie d’un programme historique qui présentera une telle réalisation sportive exceptionnelle.

«Nine a mandaté le réalisateur de documentaires sportifs primé Peter Dickson pour apporter ses compétences de narrateur suprêmes à ce projet.

« Les productions émouvantes de Peter sur les plus grands moments sportifs de notre pays incluent Forged in Fire, l’histoire de l’intense rivalité Ashes entre l’Australie et l’Angleterre, et Winx IV, l’hommage à la merveilleuse jument de race qui a remporté quatre Cox Plates. »

La bulle sportive est produit par Dickson Films for Nine en partenariat avec Tourism and Events Queensland.