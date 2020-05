Le documentaire de Tommy Wiseau cherche une maison après avoir remporté le procès – / Film

Tommy Wiseau, le réalisateur du film culte de 2003 La chambre, a passé des années à esquiver les questions sur son âge et sa nationalité – et un tribunal a jugé qu’il était allé trop loin pour protéger ces informations.

Un nouveau rapport dit que Wiseau doit payer 700 000 $ aux réalisateurs d’un documentaire sur La chambre à cause de son comportement «oppressif et scandaleux» envers les réalisateurs; Wiseau n’aimait pas ce qu’ils allaient découvrir à son sujet, alors il a contrecarré la sortie de leur film, qui devait sortir en 2017 à la même époque que James Franco L’artiste du désastre était en salles.



La variété a tous les détails sur cette histoire sauvage. Le documentaire s’appelle Salle pleine de cuillères – une référence aux photos encadrées de cuillères qui apparaissent inexplicablement dans l’appartement du personnage de Wiseau à La chambre. (Si vous ne savez pas quoi La chambre est, je vous encourage à le rechercher pour aucune autre raison que sa nouveauté. Les détails de cette histoire auront également un peu plus de sens si vous avez une idée de la personnalité excentrique de Wiseau.) Wiseau a déposé une poursuite au Canada pour arrêter la sortie du documentaire, affirmant qu’il violait son droit d’auteur en utilisant des clips de La chambre et a envahi sa vie privée en révélant des informations sur son passé qu’il essayait de garder secrètes.

Mais un juge a exprimé son désaccord, jugeant que les cinéastes étaient légalement autorisés à montrer des extraits du film conformément à la doctrine du Canada en matière d’utilisation équitable, qui équivaut à la politique américaine d’utilisation équitable. Juge de la Cour supérieure de l’Ontario Paul Schabas a essentiellement dénoncé Wiseau pour avoir tenté de bloquer un documentaire qu’il trouvait peu flatteur, et l’a accusé d’avoir tenté de protéger son propre intérêt financier dans L’artiste du désastre. Quant à l’invasion de la vie privée concernant la publication du nom de naissance, du lieu de naissance et de la date de naissance de Wiseau, elle a également été rejetée: Schabas a déclaré que ce n’était pas illégal car les informations étaient disponibles auprès de sources publiques. « Wiseau peut être sensible à cette information parce qu’il a cultivé une aura de mystère autour d’elle, mais la divulgation de ces faits n’est pas, objectivement parlant, quelque chose qui peut être décrit comme » hautement offensant « », a-t-il déclaré.

Le juge a ordonné à Wiseau de payer les cinéastes Richard Harper, Fernando Forero McGrath, Mark Racicot, et Richard Towns 550 000 $ en perte de revenus et 140 000 $ en dommages-intérêts punitifs.

Je vous encourage à lire l’intégralité de l’article sur Variety, qui aborde le comportement erratique de Wiseau lors du procès en janvier et le fait que lorsque les réalisateurs de documentaires ont tenté de concéder une licence La chambre images de lui, Wiseau a exigé la coupe finale de leur film et a déclaré qu’il fallait « plus de positivité d’au moins 60 pour cent. »

Salle pleine de cuillères cherche maintenant une distribution, et je suis sûr que c’est ce que Wiseau ressent en ce moment:

