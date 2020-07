Le docteur a tué son mari avec un pistolet devant leurs enfants !!! UNE RAISON CHOQUANTE derrière le meurtre !!!

Oui, vous avez bien entendu les nouvelles. Nous recevons toujours des mâchoires laissant tomber des nouvelles concernant le meurtre ou autre chose. Cette fois, nous recevons une autre nouvelle de meurtre étrange à couper le souffle où une femme médecin nommée Kathleen Jordan a tué son mari avec une arme à feu devant ses petits enfants. Et le mari est décédé juste devant ses enfants.

Le médecin était une dame de 31 ans qui travaillait. Elle a tiré sur son mari nommé Joshua, un gars de 35 ans, devant ses enfants. Bien sûr, le moment a été très effrayant et les enfants peuvent être sous le choc lorsqu’ils ont vu leur mère tuer leur père. Maintenant, vous devez penser à la raison – pourquoi elle a tué son mari? Peut-être qu’il avait une liaison avec quelqu’un d’autre? La raison du meurtre pourrait être liée à l’argent?.

La véritable raison pour laquelle la femme médecin a tué son mari est à peu près bizarre comme l’incident lui-même. Elle a tué son mari parce que son mari lui a donné un «regard».

Quand le problème a-t-il commencé?

Le meurtre ou l’incident s’est produit le 17 juin près de Scottsbluff. Avant l’incident, les couples conduisaient leur camionnette près d’une autoroute au Nebraska. Ils revenaient avec plaisir de Scottsbluff près de l’Interstate 80 où ils avaient l’intention de déménager.

Joshua, le mari du médecin conduisait le camion, et les couples se disputaient avec un problème. Joshua a arrêté le camion à proximité et a appelé un ami pour résoudre le problème. Cependant, pendant l’appel, Joshua lui a donné un «regard» et a commencé à lever le bras comme pour la frapper. Kathleen a été choquée et, en réponse, elle a sorti un pistolet de la console de la voiture et lui a tiré dessus deux fois. Kathleen a dit à la police qu’elle avait eu peur pour sa propre vie et celle de ses enfants, elle a donc dû tuer son mari. Pendant l’incident, leurs deux fils étaient assis à l’intérieur du véhicule.

Photo de Benjamin Balázs sur Unsplash

Que s’est-il passé après l’incident?

Après l’incident, Kathleen Jordan a elle-même appelé la police et elle se tenait près du camion. La police a vérifié le lieu du meurtre et a trouvé le cadavre à l’intérieur du siège du conducteur. La police a arrêté Kathleen pour son crime l’accusant de meurtre au deuxième degré. Mercredi, le tribunal a déclaré qu’elle devait payer 10% de son cautionnement d’un million de dollars, puis qu’elle pourrait se rendre au Nebraska après avoir rendu son passeport. À l’heure actuelle, leurs enfants sont en garde à vue.