Le DLC Star Wars de Minecraft apporte un adorable bébé Yoda

Surprise! Minecraft a un nouveau pack de contenu téléchargeable Star Wars dans lequel vous pourrez vous plonger. Le pack de plaisir galactique comprend du contenu de A New Hope, The Empire Strikes Back, Return of the Jedi et The Mandalorian. Mais surtout, Baby Yoda est là!

Mojang dit que le DLC tire également de nombreux emplacements de la série, avec plus de 12 nouveaux dioramas planétaires à explorer – l’étoile de la mort, Mos Eisley Cantina et le village Ewok que vous aimez détester sont tous ici. En plus de cela, vous trouverez également une nouvelle carte, un pack de skins, un ensemble complet de textures sur mesure, des monstres et des reskins d’objets, une interface utilisateur améliorée et une bande-son entièrement sous licence pour démarrer. Phew!

Si vous souhaitez le récupérer vous-même, vous pouvez le trouver dans la boutique Minecraft pour 1300 Minecoins. Il y a eu des tas de contenu créé par des fans auparavant, mais c’est la première fois que nous voyons un crossover Minecraft et Star Wars à quelque titre officiel que ce soit. Les résultats sont, comme vous l’imaginez, amusants. Il y a quelque chose à propos de voir Ewoks saborder et Jabba sous forme de voxel que je trouve attrayant.

Mais ne me croyez pas sur parole. Vous pouvez consulter la bande-annonce ci-dessous par vous-même:

Si vous recherchez plus de plaisir en bloc, nos graines Minecraft et nos mods Minecraft vous donneront beaucoup d’inspiration.

