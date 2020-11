Le DLC de carrière Outcast Engineer de Vermintide 2 est maintenant disponible

La nouvelle carrière d’Ingénieur Outcast pour Bardin Goreksson de Vermintide 2 est maintenant disponible, avec une bande-annonce d’introduction. Le DLC est disponible sur Steam et il est possible d’acheter des produits cosmétiques supplémentaires pour le nouveau rôle du nain en tant que spécialiste de l’appui-feu à distance.

Le DLC Outcast Engineer est maintenant disponible sur Steam pour 2,99 £ / 3,99 $. Cependant, vous pouvez également choisir d’acheter le pack Outcast Engineer, qui est répertorié comme -23% de réduction et coûte 7,68 £ / 9,99 $. La carrière elle-même offre un tout nouveau style de jeu pour Bardin, y compris de nouvelles armes, une nouvelle compétence de carrière (qui est également une arme), de nouveaux skins et lignes de voix, et un nouvel arbre de talents.

Comme nous l’avons signalé, la compétence de carrière de l’ingénieur Outcast est le nouveau pistolet à manivelle à vapeur de Bardin (Mk II). Il s’agit en fait d’un pistolet Gatling qui stocke de l’énergie lorsque vous le lancez, et peut être retiré pour fournir une pluie de balles sur de grandes foules de skavens et de sbires du chaos tant que vous l’avez maintenu sous tension entre les combats. Son nouvel arbre de talents lui permet de valoriser ses bombes, qu’il peut désormais porter en plus grand nombre sur la ceinture utilitaire de son ingénieur.

Voici la bande-annonce:

L’aubergiste de Vermintide 2, Franz Lohner, a publié un article sur la page Steam du jeu coopératif expliquant comment Bardin en vient à devenir l’ingénieur paria – il semble qu’il soit resté enfermé dans sa chambre pendant un certain temps, agissant beaucoup moins amical et grégaire que d’habitude .

Si vous décidez d’acheter le lot avec la mise à niveau des produits cosmétiques, vous obtiendrez trois nouveaux skins pour le pistolet de maître et le marteau à crémaillère, trois nouvelles variantes de couleur de peau de héros, deux nouveaux casques, trois nouveaux cadres de portrait et six peintures exclusives à trouver et accrochez-vous à votre donjon.

