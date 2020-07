Le DLC Capcom Pro Tour 2020 est maintenant disponible pour Street Fighter V: Champion Edition

La collection complète de DLC sur le thème de Capcom Pro Tour est maintenant disponible pour Street Fighter V: Champion Edition, y compris plus de couleurs de costumes, une nouvelle étape et 10 000 Fight Money.

En plus de l’autre contenu, il y a trois nouveaux costumes pour Gill, Lucia et Laura, le costume de Laura étant choisi par le champion Capcom Cup 2019 iDom.

Bien que ces trois personnages soient les seuls à recevoir de nouveaux costumes, la liste entière a une nouvelle palette de couleurs sur EX11. Il y a aussi une nouvelle étape appelée l’Anneau de la prospérité, qui comprend une arène de style colisée avec des statues de plusieurs combattants en arrière-plan.

Les costumes et autres bonus sont en fait depuis un certain temps maintenant, en dehors de la peau et de la scène spéciales de Laura Champion, mais tout est maintenant disponible dans le Premier Pass, qui coûte 19,99 $ et est disponible pour les joueurs sur PlayStation 4 et Steam.

Voici tout ce qui est inclus dans ce bundle.

Costumes CPT 2020 pour trois personnages: Lucia, Gill et le personnage de Champion’s Choice (Laura)

Couleurs EX11 pour la liste originale et les costumes par défaut des personnages de la saison 1 à 4

Une étape sur le thème du CPT 2020 (Anneau de prospérité)

Cinq titres spéciaux en jeu

Deux thèmes de profil de combattant CPT 2020

10,000 Fight Money

Si vous avez déjà acheté le CPT 2020 Premier Pass, vous pourrez désormais télécharger le skin Laura et le stage Ring of Prosperity.

Les trois skins et la nouvelle étape sont disponibles à l’achat individuel, chaque skin coûtant 5,99 $ et l’anneau de prospérité coûtant 9,99 $. Si vous achetez le Premier Pass, vous économiserez un peu d’argent et obtiendrez du contenu supplémentaire si vous prévoyez d’acheter chacune des pièces individuelles de toute façon.