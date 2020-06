Le discours de Gladiator Sequel se poursuit avec le producteur Doug Wick

Gladiateur est sorti en 2000 et a été un succès critique et au box-office lors de sa sortie. Il a cimenté Russel Crowea obtenu le statut de Hollywood A-lister et a remporté plusieurs Oscars, dont celui de la meilleure image, du meilleur acteur, de la meilleure conception de costumes, du meilleur son et des meilleurs effets visuels. Il racontait une histoire complète et tout le monde était content. Alors, bien sûr, parler d’une suite existe depuis des années. Gladiateur producteur Doug Wick a récemment déclaré à Comic Book que les plans pour une suite sont toujours en place, et le réalisateur Ridley Scott veut toujours le faire, mais l’histoire est difficile à déchiffrer car, vous savez, elle a fini comme elle l’a fait.

Gladiator 2 ne doit jamais arriver

« Ridley adorerait le faire. Il s’agit vraiment de faire quelque chose sur papier », a confirmé Wick à ComicBook.com. « Toutes les personnes [involved with the original] aime trop le film pour envisager d’exploiter à moindre coût et de faire quelque chose qui en est l’ombre. C’est vraiment un problème créatif clair, travailler sur un script, et si nous pouvons jamais arriver à un endroit… Ridley y travaille, c’est vraiment juste une question de savoir si nous pouvons le faire à un endroit où il se sent digne de le faire . C’est un vrai défi. Mais c’est aussi un vrai problème d’écriture. Comme tout bon film, Gladiator fonctionne par la peau de ses dents, où ce film de combat finit par s’additionner de cette façon, et donc, encore une fois, pour tirer le meilleur de ce à quoi le public est attaché, mais le rafraîchir dans une nouvelle incarnation , c’est vraiment difficile. Et, bien sûr, l’homme de tête est mort. Si vous faites parrain, vous dites: « D’accord, le public aime ces stars dans cette garde-robe », et vous ramenez l’ancienne équipe. «

Pouvons-nous tout simplement pas? Sérieusement, il n’y a aucune raison de le faire. Aucun. Gladiateur est un grand film qui tient encore vingt ans plus tard. Tous les acteurs principaux du premier film ne peuvent pas vraiment revenir, et tout ce qui sort avec son titre se sentirait collant et comme une ponction d’argent. Voyons simplement cette idée maintenant.

