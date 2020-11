Le dirigeant turkmène dévoile une immense statue dorée rendant hommage aux chiens d’Alabai

Le président turkmène Gurbanguly Berdymukhamedov a fait la une des journaux du monde entier après avoir décidé de dévoiler un imposant monument doré aux chiens alabai, qui sont sa race préférée.La statue a été érigée sur un piédestal au milieu d’un rond-point très fréquenté dans le pays. capitale, Achgabat.La i newsletter dernières nouvelles et analyses La sculpture, qui a un écran montrant des images des chiens alabai en action enroulée autour de son piédestal, se joint à une autre sur un autre carrefour majeur, également recouvert d’or, du président Berdymukhamedov lui-même, assis sur Le président Berdimuhamedov a présenté à Vladimir Poutine un chiot alabai en 2017 (Photo: Maxim Shemetov / Reuters) Berdymukhamedov, qui dirige l’ancienne nation soviétique depuis 2007, a déjà fait l’éloge de l’alabai, ou chien de berger d’Asie centrale, comme héritage national et a écrit un livre et un poème à leur sujet. Les chiens ont même joué un rôle dans la diplomatie internationale lorsqu’il a présenté au leader russe Vladimir Poutine un chiot alabai en 2017.Les chiens et les chevaux sont des sources de fierté nationale au Turkménistan, une nation d’environ six millions d’habitants qui dépend largement des revenus du gaz naturel. réserves. Les deux animaux sont largement utilisés par ses nombreux éleveurs traditionnels. La grande race trapue Alabai est connue sous le nom de «concasseur de loups» pour ses prouesses à garder les moutons et les chèvres et est également utilisée pour garder les maisons et pour les combats de chiens, un divertissement populaire au Turkménistan.Le meilleur ami de l’homme La statue domine un carrefour (Photo : Vyacheslav Sarkisyan / Reuters) Bien que la nouvelle arrivée soit certainement magnifique, ce n’est pas le seul exemple d’homme célébrant son meilleur ami. À Édimbourg, une statue du fidèle chien Greyfriars Bobby est une attraction populaire pour les visiteurs de la capitale écossaise, tandis que Sydney en Australie a une statue d’Islay, un terrier qui appartenait autrefois à la reine Victoria. Pendant ce temps, les visiteurs de Washington DC aux États-Unis peuvent trouver une statue de Fala, le terrier écossais bien-aimé de l’ancien président américain Franklin D. Roosevelt.

