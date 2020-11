Le dirigeant travailliste Keir Starmer félicite le président élu Joe Biden pour sa victoire

Le dirigeant travailliste Sir Keir Starmer a félicité Joe Biden après avoir battu le président sortant Donald Trump pour devenir le prochain président des États-Unis. Le président élu Biden a remporté une victoire en Pennsylvanie pour porter son nombre de voix électorales à 290, soit 20 de plus que les 270 nécessaires pour gagner.La victoire dans l’état final a donné au président élu Biden suffisamment de votes au collège électoral pour dépasser le seuil nécessaire pour Amenez-le à la Maison Blanche. Dernières nouvelles et analyses du bulletin iKamala Harris deviendra la prochaine vice-présidente des États-Unis, faisant d’elle la première femme et personne de couleur à occuper ce poste à la Maison Blanche. « Il a mené une campagne sur les valeurs que nous partageons au Royaume-Uni – décence, intégrité, compassion et force », a tweeté Sir Keir. « Et je tiens à féliciter Kamala Harris d’avoir été élue vice-présidente, la première femme de couleur à assumer ce rôle. »« Espoir et unité »Il a poursuivi:« Leur victoire est celle de l’espoir et de l’unité sur la malhonnêteté et la division. Des millions d’Américains de tous horizons et de tous âges se sont réunis pour voter pour un avenir meilleur et plus optimiste. Le chef du travail, Sir Keir Starmer, a félicité le président élu (Photo: PA) «C’est aussi un moment important pour le monde. C’est une chance de réaffirmer la place de l’Amérique en tant que force du bien sur la scène mondiale. Une nation qui travaillera avec la Grande-Bretagne et d’autres alliés pour vaincre cette pandémie et lutter contre le changement climatique. « Joe Biden et les démocrates ont toujours partagé les valeurs du Labour et les liens entre nos deux partis restent solides. » Je suis impatient de bâtir sur cela et forger une relation encore plus forte entre le Royaume-Uni et les États-Unis. » Félicitations à @JoeBiden pour son élection à la présidence des États-Unis d’Amérique. Il a mené une campagne sur les valeurs que nous partageons au Royaume-Uni – décence, intégrité, compassion et force. – Keir Starmer (@Keir_Starmer) 7 novembre 2020 Le leader du parlement, Nicola Sturgeon, a également félicité le président et le vice-président élu. [Scotland] au président élu Joe Biden et à la vice-présidente élue de l’histoire, Kamala Harris ». La chef de file adjointe du travail, Angela Rayner, a tweeté:« Un grand bravo au 46e président des États-Unis JoeBiden et au vice-président KamalaHarris. »Premier ministre Boris Johnson n’a pas encore fait de déclaration, mais le dirigeant du SNP Westminster, Ian Blackford, l’a appelé à féliciter le président élu. Kamala Harris entre dans l’histoire (Photo: Jonathan Ernst / Reuters) Dans une série de tweets, il a déclaré: «L’intégrité de la démocratie exige que ce résultat soit reconnu en Amérique et dans le monde. « Le Premier ministre doit organiser un appel rapide avec le président élu Biden pour reconnaître officiellement ce résultat et le féliciter pour une réalisation historique. » Au Royaume-Uni, Boris Johnson doit réfléchir à sa propre réputation. comme «la Grande-Bretagne Trump». «Sa politique extrême du Brexit et sa décision de s’aligner si étroitement sur la politique étroite de Donald Trump ont laissé le Premier ministre conservateur de plus en plus isolé sur rld étape. » Lire la suite Joe Biden élu prochain président des États-Unis après avoir remporté la Pennsylvanie, et le maire de Londres aux élections américaines, Sadiq Khan, a ajouté aux félicitations, en tweetant: «Félicitations JoeBiden et KamalaHarris pour votre victoire bien méritée.» Londres a hâte de travailler avec vous – il est temps de recommencer à construire des ponts, pas des murs. »Le premier ministre de leurs voisins canadiens, Justin Trudeau, a également déclaré:« Félicitations, JoeBiden et KamalaHarris. «Nos deux pays sont des amis proches, des partenaires et des alliés. Nous partageons une relation unique sur la scène mondiale. «J’ai vraiment hâte de travailler ensemble et de bâtir sur cela avec vous deux.» Les dénombrements étaient toujours en cours en Géorgie, au Nevada, en Alaska et en Caroline du Nord, mais les résultats dans ces États seront ne pas donner suffisamment de voix au président sortant, M. Trump, pour voler une victoire à M. Biden. Un honorable président élu Biden a écrit sur Twitter: «Aux États-Unis, je suis honoré que vous m’ayez choisi pour diriger notre grand pays. «Le travail qui nous attend sera difficile, mais je vous promets ceci: je serai le président de tous les Américains – que vous ayez voté pour moi ou non. Je garderai la confiance que vous avez placée en moi. »Le vice-président élu Harris a également écrit:« Cette élection est bien plus que @JoeBiden ou moi. Il s’agit de l’âme de l’Amérique et de notre volonté de lutter pour elle. Nous avons beaucoup de travail devant nous. Commençons. »M. Trump n’a pas encore indiqué clairement qu’il n’accepterait pas facilement la défaite lors de cette élection et a déjà commencé à lancer des contestations judiciaires. Lui et son équipe ont allégué des fraudes électorales, mais n’ont pas encore fourni de preuves à l’appui.

