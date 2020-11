Le directeur sportif fait allusion à un demi-tour concernant la sortie potentielle de la cible d’Arsenal – .

in

Le directeur sportif du Bayern Munich a laissé entendre que Jerome Boateng, la cible d’Arsenal, pourrait encore obtenir un nouvel accord avec le club de Bundesliga malgré des informations indiquant qu’il serait sur le point de partir une fois son contrat actuel expiré.

L’Allemand a récemment déclaré qu’il était surpris de voir des informations le liant à un déménagement loin de Munich, et il semble qu’il pourrait bien finir par rester.

S’adressant à Sky Allemagne, Hasan Salihamidzic a clairement indiqué qu’aucune décision concrète n’avait encore été prise, laissant entendre qu’il pourrait encore rester au club.

« Nous savons tous que Jérôme a un contrat jusqu’au 30 juin 2021 et nous parlerons à Jérôme et à sa direction à une heure raisonnable et prendrons une décision juste pour tout le monde », a déclaré Salihamidzic à Sky Allemagne.

«Ce n’est pas un problème pour nous pour le moment.»

C’est une tournure des événements un peu surprenante.

Bild semblait très confiant que Boateng serait autorisé à partir quand ils ont rapporté la nouvelle la semaine dernière, mais il semble que ce ne soit pas le cas.

Boateng a semblé choqué par les informations et maintenant Salihamidzic a déclaré que le club parlerait au défenseur et prendrait une décision à une date ultérieure.

Oui, Boateng pourrait encore finir par partir gratuitement, après tout, il a dit qu’il cherchait un nouveau défi, mais ces commentaires donnent l’impression que son départ n’est pas chose faite.

Cette situation pourrait être définie pour un demi-tour complet car on pensait à l’origine que Boateng était aussi bon que parti à l’Allianz Arena, mais il semble qu’il pourrait maintenant rester.

Malheureusement, pour le club qui avait montré un intérêt pour Boateng, il semble que sa sortie au Bayern ne soit pas aussi certaine qu’on le pensait.

C’est certainement une question à surveiller dans les mois à venir.

