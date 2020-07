Le directeur Kel’thuzad révélé pour la Scholomance Academy de Hearthstone

Image via Blizzard Entertainment

Hearthstone’s A venir Académie Scholomance l’expansion vient d’être annoncée et les révélations de la carte sont déjà en cours.

Le directeur Kel’Thuzad est le dernier à faire ses débuts. Le directeur Kel’Thuzad est un serviteur 4/6 neutre légendaire à cinq coûts avec Spellburst. Si le sort que vous utilisez pour activer Spellburst de Kel’Thuzad détruit des serviteurs, vous pouvez les invoquer. Cela pourrait avoir un grand potentiel lorsqu’il est associé à des cartes claires comme Flamestrike.

Image via Blizzard Entertainment

Spellburst est un nouveau mécanisme qui rejoint Foyer avec le Académie Scholomance expansion. Les serviteurs avec Spellburst ont leur effet se produire la première fois que vous lancez un sort avec ce serviteur en jeu.

Le directeur Kel’Thuzad est basé sur l’un des personnages les plus populaires de World of Warcraft l’histoire. Kel’Thuzad était sans doute l’un des mages les plus puissants à avoir jamais existé en Azeroth. Bien que Kel’Thuzad ait été à l’origine de bonne volonté et membre du Kirin Tor, son intérêt pour les magies plus sombres a conduit à son expulsion du groupe. Cela a amené Kel’Thuzad à former sa propre alliance maléfique appelée le culte des damnés.

Kel’Thuzad a été révélé dans un nouveau live-action Foyer court par Amazing LP. Le court-métrage vient de faire ses débuts sur le Foyer Chaîne YouTube et vous pouvez la consulter ici.