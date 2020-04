Le directeur général du football de Richmond, Neil Balme, et l’entraîneur de Geelong, Chris Scott, ont mis en garde contre les dangers de la réduction des coûts de masse, Balme affirmant que le produit de l’AFL pourrait être considérablement affecté en conséquence.

À la suite de la crise du COVID-19 qui a paralysé les revenus de la ligue, les clubs ont été contraints à des démissions majeures, certains abandonnant jusqu’à 80% de leur personnel.

En plus de la perte d’emplois pour les entraîneurs et autres personnes dans les départements de football, il y aura probablement une réduction de la taille des listes au cours des prochaines années à mesure que l’AFL se remet progressivement sur pied.

Cependant, selon Balme, l’AFL a réagi de manière excessive quant à la sévérité des coupes.

« Je pense que nous devons être très inquiets », a-t-il déclaré. Footy Classified.

Le patron des Tigres, Neil Balme, s’inquiète de la réaction excessive des AFL à la crise des coronavirus (Getty)

« Nous devons passer une bonne partie de la journée pour fournir un département et un personnel décents et un soutien pour nos gars et nos filles.

« Si vous coupez trop, nous allons restreindre le jeu plutôt que d’élargir le jeu, donc je m’inquiète un peu.

« Je comprends l’arithmétique et je comprends que c’est un vrai défi et je comprends l’AFL. C’est un énorme défi pour eux et je pense qu’ils font un travail fantastique en général, mais je pense qu’il est très facile de simplement couper les chiffres.

« D’une manière ou d’une autre, nous ne pouvons pas nous laisser définir par le coronavirus, nous devons en quelque sorte passer à travers.

« Nous savons que quand tout sera fini, les choses seront de retour où nous en sommes, je pense que nous devons, au pire, mettre en scène des choses comme la réduction des bouchons souples plutôt que de simplement faire une grosse coupe. »

Une réduction de la taille des listes pourrait voir des joueurs tels que Marlion Pickett rater leur chance de faire carrière en AFL (Getty)

« Je pense que nous serons très déçus de notre produit si nous le faisions. Je pense que nous réagissons de manière excessive, mais cela concerne aussi un peu notre réaction au virus. »

« Nous devons réagir de manière excessive, sinon nous n’obtiendrons pas le bon résultat. J’espère juste que le truc n’est pas aussi profond que ça. »

Le point de vue de Balme a été repris par Scott, qui a mis en garde contre les solutions à court terme qui aideront l’AFL à travers la crise financière devenir permanente.

« Je pense qu’en principe, en cas de crise, vous devriez trop corriger », a-t-il déclaré.

« C’est notre rôle de soutenir du mieux que nous pouvons cette correction excessive, mais dire que vous devez corriger excessivement dans une crise ne signifie pas qu’elle devrait être permanente.

Chris Scott pense que le meilleur endroit pour développer les joueurs est toujours sur les listes AFL (AAP)

« C’est le défi, pour s’assurer que certaines des solutions à court terme ne deviennent pas des négatifs à long terme pour le jeu. »

Scott a également expliqué comment une réduction de la taille des listes pouvait compromettre le développement de la prochaine génération d’étoiles AFL.

« L’AFL a reporté le développement des clubs il y a longtemps, affirmant que vous êtes le meilleur endroit pour développer de jeunes talents », a-t-il déclaré.

« Donc, faire demi-tour et dire non, vous n’allez plus être des développeurs de jeunes talents met un gros fardeau et beaucoup de pression sur quiconque finit par gérer cette compétition de deuxième et troisième niveaux. »