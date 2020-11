Le directeur du redémarrage de l’activité paranormale est un choix «passionnant» – / Film

Scénariste / réalisateur Christopher Landon s’est taillé un joli coin de l’espace de genre pour lui-même au cours des dernières années avec le Joyeux jour de la mort films et le nouveau film d’horreur d’échange de corps Bizarre, qui vient de sortir en salles aujourd’hui. Mais il revient à une franchise familière en tant qu’écrivain du prochain Activité paranormale redémarrer, et maintenant il taquine que le nouveau film sera dirigé par un réalisateur «passionnant» qu’il décrit comme un «get». Qui cela peut-il bien être?

Dans une interview avec Dread Central, Landon a été interrogé sur ses projets à venir et il a répondu comme ceci: «J’écris le nouveau Activité paranormale film; nous redémarrons cette franchise. Je suis super excité par le réalisateur, mais je ne peux pas dire qui c’est parce qu’ils ne me laisseront pas [laughs]. Il est un get. Il est génial! Je pense que les gens vont être vraiment surpris de voir où nous prenons cette chose.

Tout d’abord, nous devons faire une pause et reconnaître que sur la base de ces commentaires, la personne la plus drôle sans équivoque à diriger serait Landon lui-même. Je trouverais non seulement n’importe quel cinéaste qui se parle comme ça comme étant absolument hilarant, mais je respecterais aussi l’enfer de lui jeter les bases pour que ce soit une grande révélation, seulement pour qu’il soit annoncé comme le gars dans quelques semaines. sur toute la ligne lorsque tous les documents ont été finalisés. Et cela aurait du sens, comme Landon lui-même l’a fait Activité paranormale: les marqués.

Mais c’est ma supposition loufoque. Supposons que l’option la plus hilarante ne se réalisera pas dans ce cas. Qui pourrait être un candidat pour devenir le Activité paranormale redémarrer le directeur? Ce doit être quelqu’un avec une bonne dose d’influence ou de notoriété puisqu’il est apparemment un «get». Ma première pensée a été que Sam Raimi serait un choix cool, mais il est lié à la réalisation de l’univers cinématographique Marvel Docteur Strange dans le multivers de la folie, et le Activité paranormale La date de sortie de reboot 2022 pourrait rendre le timing trop difficile à surmonter.

Là encore, ce n’est peut-être pas quelqu’un avec des liens significatifs avec le genre d’horreur. Sur la base des commentaires de Landon sur la façon dont les gens seront surpris de la direction dans laquelle ils prennent la franchise, il est peut-être plus probable que la personne ne soit pas ancrée dans l’horreur. Alors, qui vous vient à l’esprit? Leigh Whannell? Rian Johnson? David Lowery? Je veux lire vos propres suppositions dans les commentaires ci-dessous. Tirez.

le Activité paranormale le redémarrage est actuellement prévu pour sortir en salles le 4 mars, 2022.

