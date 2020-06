Le directeur du football de la LNR, Graham Annesley, dit qu’il est trop tôt pour blâmer les détracteurs de l’explosion sur la nouvelle règle des «six à nouveau»

C’est peut-être le deuxième cycle d’action le plus déséquilibré en 18 mois, mais la LNR insiste sur le fait qu’il est trop tôt pour imputer la déroute à leur règle radicale des six.

Depuis l’introduction controversée de la nouvelle règle, les équipes ont gagné en moyenne 18 points par match au cours des deux derniers tours.

La semaine dernière seulement, les équipes ont gagné en moyenne plus de 19 points.

La marge est notablement supérieure de sept points au chiffre au cours des deux premières semaines de la compétition avant l’arrêt du coronavirus.

Certains entraîneurs ont blâmé les scores de l’éruption sur le changement de règle, mais l’idée d’une tendance qui se développe est une théorie à laquelle le directeur du football de la LNH, Graham Annesley, n’est pas prêt à souscrire.

« Il y a une période que nous traversons où les équipes s’adaptent aux changements dans la façon dont le jeu se joue, en particulier avec les six à nouveau », a-t-il déclaré.

« Certaines équipes se sont ajustées plus rapidement que d’autres à cela. Je m’attends à ce que cet ajustement commence à se calmer, que nous verrons ces choses se stabiliser.

« Bien sûr, nous aurons encore des matchs qui seront déséquilibrés – nous le faisons chaque année.

« Mais je ne souscris pas à l’idée qu’il y a déjà une tendance et que certains des scores que nous avons vus sont préoccupants. Il est trop tôt pour le dire à ce stade. »

Les joueurs des Broncos de Brisbane semblent découragés après avoir été battus 59-0 par les Roosters. (AAP)

Annesley a salué la mise en œuvre de l’appel à six comme un succès, ayant produit une augmentation des sets, des balles en jeu et des sauts de ligne.

Et tandis que la LNR préférerait sans aucun doute que les marges restent plus serrées, Annesley est catégorique: il n’y a pas eu de baisse du niveau de jeu global.

« Nous aimerions que chaque match soit compétitif. Cela maintient l’intérêt des fans, des diffuseurs et c’est formidable pour notre match d’avoir des matchs compétitifs », a-t-il déclaré.

« Mais je dois aussi dire que dans certains matchs (où) les scores étaient plus élevés et un peu plus unilatéraux, nous avons vu du football fantastique et des essais marqués. »

Les Warriors semblent découragés après un essai des Panthers dans leur défaite 26-0 (Getty images)

La LNR a également évité de s’engager à utiliser davantage de caméras de suivi pour statuer sur les passes avant, Annesley expliquant que la ligue pourrait explorer un certain nombre de solutions, notamment le suivi des membres, qui est envisagé à l’étranger.

« Ce genre de choses est en cours de développement en ce moment », a-t-il déclaré.

Annesley a admis samedi qu’un officiel de la ligne de touche avait incorrectement appelé une passe avant qui avait privé Manly d’un essai potentiel de victoire contre Parramatta.

Round 4: Moments de la semaine

Cela est venu après qu’une nouvelle caméra secondaire utilisée par Fox Sports a montré le ballon flottant vers l’avant à partir d’une passe réglementaire de la star des Sea Eagles Tom Trbojevic alors qu’il était repoussé par la défense Eels.

Testée pour la première fois samedi, la caméra n’a été installée qu’au Bankwest Stadium et n’est pas encore utilisée avec les fans de la tribune.

