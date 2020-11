Le directeur déclare que le «  joyau  » de 9 millions de livres sterling lié à Liverpool est en passe d’être «  de classe mondiale  » – .

Les Poulettes Bijoux Boucles d'Oreilles Argent Joyau Oeil de Chat et Strass - Classics - Gris

Ces boucles d'oreilles argent et oeil de chat sont une création d'Emily Shing, un bijou fin et délicat. Boucles pour oreilles perçées argent 925 relié à une barrette rectangulaire suivi d'un oeil de chat rond (1,2cm) et d'un strass (0,2cm). Hauteur 2,9cm. Existe le pendentif assorti. Bijou livré dans son