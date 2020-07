Le directeur de Yakuza fait l’éloge de Ghost of Tsushima et déplore les restrictions du développement de jeux japonais

Toshihiro Nagoshi, le personnage charismatique et coloré derrière la série Yakuza, a longuement parlé de son appréciation pour l’exclusivité PS4 récemment sortie, Ghost of Tsushima. Bien qu’il se déroule sur l’île japonaise du même nom, Ghost of Tsushima a été développé par le studio Sucker Punch, basé à Bellevue, et Nagoshi pense que les Occidentaux ont parfois le don de plaire au public japonais.

Dans le cadre d’un livestream SEGA (traduit par Kotaku), Nagoshi a déclaré: « Les étrangers qui chatouillent davantage la fantaisie des Japonais que les Japonais sont … plutôt étonnants, non? » En effet, Ghost of Tsushima a été en quelque sorte un blockbuster au Japon, où il a presque immédiatement dépassé les palmarès des logiciels et s’est vendu en magasin.

«Il y a comme une idée que les Occidentaux ne comprennent pas les choses (sur le Japon), mais cette hypothèse elle-même est erronée», poursuit Nagoshi. «Pour être honnête, nous [Japan] ont été battus », dit le réalisateur excentrique avec un petit rire. « Ouais, bien sûr, nous perdons. Honnêtement, je pense que c’est un jeu qui devrait être fait au Japon », ajoute-t-il.

Nagoshi fait l’éloge de la quantité de recherche et d’efforts qui ont été mis dans le jeu, et dit que la façon dont Ghost of Tsushima combine l’exploration organique et la narration est « tellement géniale ». Étant donné à quel point les jeux Yakuza sont dramatiques et narratifs, il n’est pas surprenant non plus d’entendre que Nagoshi accorde une grande importance aux performances de Ghost: « Je ne connais pas les acteurs qui ont fait la capture de mouvement, mais le soin apporté à leurs expressions est impressionnant. »

Cela conduit Nagoshi à commenter les restrictions potentielles de la création de jeux au Japon. Il souligne que le protagoniste de Ghost, Jin, n’est pas un personnage typiquement beau – et c’est quelque chose qu’il pense tout simplement ne pas voler dans son pays natal. « Le protagoniste [Jin] n’est pas une piste particulièrement belle, tu ne trouves pas? À votre typique [Japanese] entreprise, si vous montrez de l’art conceptuel pour un personnage comme lui, je ne pense pas que cela serait approuvé », explique Nagoshi. Il dit ensuite que c’est« incroyable »que Jin existe en tant que chef de file, et qu’il applaudit Sucker Punch pour avoir poussé une telle un caractère.

Il conclut: « Il y a de nombreuses choses sur lesquelles je m’incline, comme viser à organiser un match pendant cette période … Je pourrais continuer encore et encore. Je sens sincèrement un travail bien fait. »

C’est agréable de voir une personnalité aussi respectée de l’industrie japonaise être si enthousiaste à propos de Ghost of Tsushima – surtout après que le titre a connu un début fulgurant en termes de ventes. La réaction du Japon au jeu allait toujours être intéressante, et il semble que Sucker Punch l’a brisée.