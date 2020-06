– – –

Le directeur de Suicide Squad explique comment Geoff Johns a rompu le calendrier DCEU. L’annonce de la sortie de la sortie de Snyder’s Justice League est sur le marché de nos jours. Cet incident a dévoilé de nombreux secrets sur la mauvaise gestion de la DCEU. En fait, David Ayer propose aujourd’hui activement une campagne sur les médias sociaux à propos de la coupe Ayer du film Suicide Squad. Dans ses récents tweets, il a évoqué les changements survenus dans le film et aussi tout le gâchis lors du montage.

Directeur de Suicide Squad

La principale question qui se pose dans l’intrigue est que Harley Quinn et Joker se connaissent avant les événements de Suicide Squad. En fait, l’intrigue se passe comme si Joker avait tué Robin et avait rencontré Batman. Le Batman casse les dents du Joker et l’enferme dans un asile. Si nous suivons les flashbacks, Joker avait déjà tué Robin et ses dents se sont cassées dans le processus. C’est alors qu’il a rencontré la belle Dr Harleen Quinzel et l’a ensuite attirée pour devenir le méchant personnage, Harley Quinn. Mais dans l’une des scènes, il est mentionné que Quinn aide Joker à assassiner Robin. C’est quelque chose qui a rendu le concept assez confus. Ces événements et ces modifications confuses ne font que rendre les choses plus obscures.

DCEU Mixup

– – –

Ayer a dit que Geoff Johns était le président et chef de la création de la DCEU à ce moment-là et c’est pourquoi le montage a été servi selon lui. Il est encore vague que cette édition soit le résultat d’une mauvaise communication ou qu’il était prévu de mélanger des choses comme ça. Est-ce selon le plan, pour donner à Quinn plus d’une trame de fond pour mettre en valeur son apparence?

Donc, le cinéaste a déjà commenté que la coupe d’Ayer est terminée, il suffit juste d’un petit montage et modification. Mais encore, les fans doivent attendre assez longtemps pour que le film soit finalement accessible.

– – –