Le directeur de Suicide Squad affirme que Jared Leto a été maltraité; Dit que sa performance a été «arrachée au film»

Le directeur de Suicide Squad affirme que Jared Leto a été maltraité; Dit que sa performance a été «arrachée du film». Il y a de nombreuses fois où les fans de DC ont été déçus de leurs films. Suicide Squad, à mon avis, était un bon film, mais ne pouvait toujours pas plaire aux téléspectateurs.

Il y a quelques semaines, DC a annoncé la sortie de Snyder Cut de la Justice League. La nouvelle version de Justice league prévoit d’apporter la version Zack Snyder de Justice League. Cette situation a augmenté parce que de nombreux fans se sont plaints de vouloir la version OG de l’équipe de suicide. La sortie de 2016 a été réalisée par David Ayer et il mettait en vedette Jared Leto dans le rôle de Joker.

De nombreux fans demandent que l’ancien Ayer Cut soit libéré. Les fans ont montré leur soutien à Leto, ils pensaient que l’acteur devrait avoir une deuxième chance de faire ses preuves.

«Jared a été assez maltraité pendant cela. Personne n’a vu sa performance. Il a été arraché du film », a-t-il tweeté. David s’est beaucoup plaint de Suicide Squad et il a de profonds regrets car il pensait que le joker aurait dû être le méchant de Suicide Squad.

Il a ajouté: «Je suis angoissé à ce sujet. Oui. Joker aurait dû être le principal méchant », avait-il tweeté. «Ouais, c’était un grand film stupide et amusant. Cela aurait pu être un plus grand succès si je l’avais fait un peu différemment. Mais cela a fait du bien et a fait forte impression. »Eh bien, un nouveau film à regarder pendant la quarantaine serait un délice. Restez à l’écoute pour des nouvelles passionnantes et des fuites incroyables.

