Le directeur créatif d’Everwild, une exclusivité Xbox Series X, part avant le lancement

Le développeur de jeux britannique Rare a travaillé sur des jeux comme Donkey Kong et Sea of ​​Thieves. Les développeurs font également partie du studio exclusif Xbox Game. L’année dernière, ils ont annoncé un jeu pour la prochaine génération Xbox Series X | S appelé «Everwild».

Simon Woodroffe, le directeur créatif du jeu, a dirigé la production d’Everwild. Microsoft lancera le jeu avec le lancement des consoles. Ils ont inclus le jeu dans le cadre de la passe de jeu.

Avec la première révélation du jeu, le responsable du studio Craig Duncan a déclaré: «L’équipe Everwild se concentre sur la création d’une expérience qui permet de nouvelles façons de jouer dans un monde naturel et magique. Everwild vous offrira des expériences mémorables, engageantes et significatives que les joueurs du monde entier pourront partager. Nous avons hâte de partager davantage avec vous à l’avenir ».

Par conséquent, les fans s’attendent à un monde magique rempli de personnages intéressants avec lesquels jouer. Cependant, le développement du jeu a rencontré un problème après que Simon Woodroffe a quitté l’entreprise. La nouvelle a été rapportée par VGC et confirmée plus tard par Craig.

L’exclusivité Xbox est « entre de bonnes mains » même après le départ de Simon

Étant donné que le projet vient de perdre son directeur créatif, on pourrait penser que le développement pourrait frapper un barrage routier. Cependant, le chef de studio Craig Duncan est convaincu «L’équipe Everwild est entre de bonnes mains et passionnée par la création d’un jeu qui offrira aux joueurs des expériences inoubliables dans un monde naturel et magique.»

La productrice exécutive Louise O’Connor dirige actuellement le projet aux côtés du designer principal James Blackham et du directeur artistique du studio de Rare, Ryan Stevenson.

Parlant du départ de Simon, Duncan a dit: «Nous remercions Simon pour tout son travail acharné sur Everwild et lui souhaitons la meilleure des chances pour l’avenir».

La raison du départ de Simon n’est toujours pas claire. Néanmoins, la perte de son développeur le plus senior pourrait être difficile pour le studio.

