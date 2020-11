Le directeur admet qu’un homme de 14 millions de livres a refusé le déménagement de Nottingham Forest – .

adidas Maillot Gardien manches longues rouge Junior 19/20 - 13-14A OL - Foot Lyon

Le maillot de gardien de but adulte sans rembourrage AdiPro 19 dispose d'un nouveau graphique éclatant.Il a été conçu pour le mouvement sans restriction grâce à sa flexibilité aux zones les plus nécessaires pour les gardiens de but, les manches resserrées restent toujours en place tandis qu'une conception