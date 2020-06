Le Digital Workplace prend d’assaut le secteur de la production

Avec la demande de nouveaux contenus en plein essor dans le monde entier et les producteurs et réalisateurs australiens parmi les premiers à se remettre au travail, la demande pour Lumi – un programme qui rationalise le processus créatif, augmente également.

L’industrie créative comprend tout, de la télévision à la radio, au cinéma, au contenu numérique, au contenu éditorial, aux sports, aux événements et aux festivals. Les personnes travaillant dans ces domaines gèrent généralement des projets complexes et un programme comme Lumi, qui numérise le processus de production, leur fournit l’aide dont ils ont besoin avec des mises à jour instantanées sur les progrès en temps réel.

Lumi est une idée originale de Karen Dewey, une productrice de télévision australienne accomplie qui avait une chaîne d’émissions de grande envergure à son actif. Elle connaissait trop bien les frustrations de travailler avec des équipes de professionnels de la création et combien il était difficile de savoir où en était tout le monde dans leur dernière production.

«J’étais la productrice exécutive de Keeping Australia Alive pour ITV, réalisé pour ABC», ajoute-t-elle. « Nous avons eu 100 caméras en 24 heures à travers l’Australie et pour garder un œil sur tout cela, nous avions des cartes physiques collées tout autour de notre bureau, avec différents points et initiales et différents codes », dit-elle en riant.

Lumi – un espace de travail numérique en ligne qui coordonne toutes les différentes parties d’un projet

pour que tout le monde reste connecté et sur la bonne voie.

Lumi – un hub en ligne qui numérise ce qui était épinglé sur les panneaux d’affichage

Alors Dewey a eu une onde cérébrale il y a environ six ans et elle s’est demandée: « Ne serait-il pas préférable de numériser ces cartes que nous avons placées partout sur nos tableaux d’affichage? »

Karen Dewey (à droite) et son frère Neil Dewey (à gauche) se sont associés à Stuart Campbell et ont fondé Lumi.Media qui produit le programme Lumi.

Armée de cette idée simple, elle a demandé à son frère, Neil – un grand architecte logiciel – ce qu’il en pensait. Il a fait ses recherches et a dit qu’il sentait que Karen était sur la bonne voie. Karen et son frère, ainsi que Stuart Campbell, ont donc fondé la société Lumi.Media – un hub en ligne qui maintient tout le monde sur la bonne voie et connecté.

La solution omniprésente pour l’industrie mondiale du contenu

COVID-19 a eu un impact majeur sur l’industrie de la création, car à l’heure actuelle, alors que de nombreux créateurs de contenu n’ont pas été en mesure de travailler, il existe un public mondial entier qui regarde tout ce qu’il peut mettre la main sur. Comme le dit Karen Dewey: «Il va y avoir une explosion de nouveaux contenus à mesure que les pays en sortiront dans le monde.»

«L’instrument contondant d’un verrouillage a donné aux gens le temps d’analyser réellement leurs systèmes afin qu’ils puissent améliorer les choses, plus rapidement et moins cher. Nous savons que plus nous sommes en mesure de numériser les processus de production, plus cela aide les producteurs à respecter leur budget. Nous aimons penser à Lumi comme la solution omniprésente pour les industries créatives du monde entier », dit-elle.

«L’industrie créative est une industrie mondiale et ceux qui ne pensent pas de cette façon le seront bientôt. C’est une industrie où les consommateurs sont encore plus mondiaux après COVID-19 », ajoute-t-elle. «Les tournages programmés devront peut-être être réduits dans des délais plus courts et Lumi aidera à garder cela sur la bonne voie. Sans une plateforme comme celle-ci pour coordonner ces tournages, les gens peuvent finir par faire le travail les uns des autres et avec cette duplication, du temps et du budget peuvent être perdus. »

Faciliter le processus de production

Lumi a été conçu pour rassembler tous les aspects d’une production sur une seule plateforme.

En tant que productrice de télévision, Dewey était intéressée à résoudre les problèmes auxquels elle était confrontée au quotidien, mais il y avait un sentiment au sein de l’industrie: «Vous ne pouvez pas exploiter les créations – vous ne pouvez rien automatiser ou numériser quoi que ce soit dans cette industrie . »

«Mais quand vous avez un système numérique comme celui-ci, vous demandez simplement au système d’exécuter chaque morceau dans cette séquence et il le fait. Vous pouvez demander à Lumi d’exécuter la séquence comme vous le souhaitez et elle vous permettra de voir quelle est la façon dont vous l’aimez le mieux », dit-elle.

Donc Lumi a été conçu pour rassembler tout dans une production de toute sorte – de la minute où une idée commence ou de la minute où la ligne se termine, tout ce matériel peut être transporté numériquement et tout ce qui est ajouté, du développement à la production , jusqu’à la post-production, continue. « Et les gens peuvent l’utiliser – tout est accessible sur la plate-forme et vous pouvez voir où tout se trouve, car il est universellement mis à jour dans tous les domaines », explique Dewey.

Vous pouvez imaginer à quel point cela facilite le processus de production. Comme le dit Dewey: «C’est une industrie dirigée par des gens très efficaces qui sont très ingénieux, rassemblant le qui et le quoi et quand, où et comment pour tous ces projets. Pour ce faire, ils utilisent de grandes équipes compétentes avec tout, du spécialiste de la garde-robe au spécialiste des scripts et du spécialiste de la production aux équipes de terrain et aux équipes de tournage. Ils rassemblent tous ces artisans pour faire ce travail. «

«Il y a d’énormes avantages à garder votre équipe sur la bonne voie et à voir où les erreurs sont commises. Tout ce qui a pu se trouver sur des ordinateurs de bureau ou des tableaux d’affichage individuels dans le bureau est soudainement réuni en un seul endroit. C’est comme un grand grand tableau blanc numérique – avec des couches et de la profondeur », ajoute Dewey.

Exemple pratique de ce que Lumi peut réaliser

Avec des entreprises comme l’Australian Film & Television School, Racing.com, CJZ, Channel 9 Le bloc et Fremantle utilise actuellement Lumi, il est évident que ce programme a fait une percée dans l’industrie créative ici en Australie.

Dewey ajoute qu’il s’agit également d’une application économique car il y a des moments où des informations importantes sont collectées, mais elles doivent être stockées pour que tout le monde puisse y accéder pendant un certain temps.

Comme elle l’explique: «Il est absolument courant pour une productrice de faire beaucoup de recc de localisation. Cela peut être beaucoup d’informations détaillées sur le stationnement, l’accès – beaucoup d’évaluations. Mais sans Lumi, vous pourriez perdre tout cela. Nous disons donc aux gens, assurez-vous que la prochaine fois que vous utilisez cet emplacement, vous vérifiez le programme et voyez s’il y a déjà des informations à ce sujet afin que vous puissiez ainsi conserver le travail que vous avez déjà fait. «

Sur mesure et flexible

Dewey souligne que le programme est «Microsoft 365 intégré» ainsi que «conçu avec toute la continuité d’une plate-forme qui enveloppe tout ce que vous faites:« Il est très personnalisable et non structuré. Parce que ce sont des gens créatifs et nous ne pouvons pas choisir comment chacun veut travailler », dit-elle.

«Nos utilisateurs peuvent toujours utiliser d’autres logiciels qu’ils aiment, mais la plate-forme Lumi est leur maison et ils accèdent à tout par son intermédiaire. Nous avons 20 employés et nous avons prouvé au cours des dernières années que vous pouvez faire tout ce que vous devez faire sur cette plate-forme. «

«Avant, tout était dicté par votre dernier e-mail dans votre boîte de réception. Mais avec Lumi, c’est différent parce que votre travail est entièrement sur la plate-forme, vous n’avez donc pas besoin d’être fié. Au lieu de cela, vous allez simplement sur la plate-forme et vous pouvez tout voir. Pour un manager, cela donne beaucoup de transparence », explique Dewey.

En tant qu’entreprise dirigée par des femmes, Lumi.Media offre un lieu de travail équilibré

Alors que Lumi Media est cofondée avec Karen Dewey, son frère Neil Dewey et également, Stuart Campbell, trois des cinq cadres de l’entreprise sont des femmes et, comme le dit Karen Dewey: «Nous veillons à nous assurer d’avoir une entreprise équilibrée. Cela fait partie de notre mission de veiller à ce que nous soyons équitablement représentés – hommes et femmes. Lumi est une plateforme très visuelle et je pense que vous pouvez y voir la perspective féminine – ainsi que la perspective masculine. »

Pour plus d’informations sur Lumi, consultez le site Web de la plateforme ici.