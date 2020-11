Le déverrouillage du visage du Pixel 4 est (à nouveau) cassé pour certains utilisateurs

DOOGEE S60 Lite Telephone Portable Debloqué, 4G Smartphone Incassable Android 8.1 Octa-Core IP68 Étanche Antichoc Double SIM 4GO+32GO 16.0MP Caméra, 5,2 Pouces 5580mAh, Charge sans Fil NFC,Argent

【Smartphone IP68 Etanche à l'eau et à la Poussière et Ecran 5,2 Pouces】 Le S60 Lite a passé les normes IP68 avec des résistances à un test d'immersion de longue durée et 99% de la poussière. Il porte un corps solide comme le roc entouré d'un cadre en métal renforcé, attrapant un écran unique de 5,2 pouces en verre Corning Gorilla Glass 5, offrant aux utilisateurs une expérience immersive de visionnage de films en plein air. 【Battery 4G Full Netcom et Batterie 5580mAh, Prend en Charge le Chargeur Sans Fil】 S60 Lite est un smartphone 4g Full Netcom avec deux emplacements pour carte SIM et une carte TF. Il abrite une batterie haute densité et 5580mAh de grande capacité, une technologie de charge rapide 12V / 2A 24W, adieu aux recharges fréquentes. Il y a aussi une charge sans cable, la pâte est toujours en ligne. Consommation électrique à tout moment, afin que vous puissiez profiter d'une puissance suffisante 【Camera Caméra Arrière Etanche 16,0MP et Caméra Frontale 8,0MP】 Le S60 Lite possède une excellente caméra étanche 16,0MP. Les caractéristiques de résistance à l'eau et à la poussière vous permettent de prendre des photos dans le désert, la forêt et même sous l'eau. En outre, 9 modes de prise de vue créatifs, En appliquant la roulette de fonctionnalité DSLR classique, le S60 Lite passe le contrôle de prise de vue à vos doigts. 【Android 8.1, 4Go RAM + 32Go ROM et Processeur Octa-Core】 Piloté par le processeur octa-core efficace jusqu'à 1,5 GHz, le S60 Lite fonctionne à la vitesse de l'éclair et avec des performances multitâches sans souci, correspondant à 4 Go de RAM et 32 Go de ROM le stockage fonctionne avec le système Android 8.1 Oreo. 【Déverrouillage du Visage et Déverrouillage des Empreintes Digitales Arrière et NFC Unlock】 Le déverrouillage des empreintes digitales et la reconnaissance des visages existent à l'unisson pour offrir à votre téléphone la clé la plus sûre et la plus unique. De plus, la fonction NFC mène un nouveau style de vie intelligent dans le transfert de données et la lecture d'informations.