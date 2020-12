Le développeur d’Empire of Sin dit que des corrections de bogues et des DLC sont en route

Empire of Sin est maintenant disponible, et bien que le jeu de stratégie fasse un bon travail en plaçant les joueurs dans le mélange de Chicago de l’époque de la prohibition, ce n’est pas sans problèmes. La directrice du jeu Brenda Romero a déclaré que des correctifs et des mises à jour sont en cours, ainsi que des extensions de DLC qui ajouteront de nouvelles choses à faire et des endroits où aller.

Romero, dont le mari John a également travaillé périodiquement dans le développement de jeux, a publié une image sur Twitter aujourd’hui sous le titre «Une mise à jour rapide sur Empire of Sin». Dans ce document, elle remercie les joueurs d’avoir essayé le nouveau jeu policier, qu’elle a développé avec le soutien de la publication de Paradox Interactive.

«Nous avons des mises à jour à venir», écrit Romero. «Nous sommes déterminés à rendre ce jeu aussi formidable que possible et c’est pourquoi les commentaires que nous avons reçus de vous sont si importants pour nous. Au cours des semaines et des mois à venir, nous travaillerons à fournir des correctifs pour améliorer votre expérience du jeu. » Comme le note Joe Robinson dans notre critique d’Empire of Sin, la version actuelle du jeu est suffisamment boguée pour nécessiter des recharges régulières et se trouve dans ce qu’il appelle «un état fondamentalement amusant mais funky».

Cependant, il semble que Romero Games travaille dur pour obtenir des correctifs.

Une mise à jour rapide sur Empire of Sin… pic.twitter.com/36ZZAHmwqb – Brenda Romero (@br) 2 décembre 2020

Romero ne parle pas trop de ce qui va suivre en termes de contenu supplémentaire pour Empire of Sin, mais seulement que les joueurs «iront dans des endroits et rencontreront de nouvelles personnes». Cela nous semble être le potentiel de nouveaux emplacements – qui pourraient être à Chicago ou ailleurs dans le monde de la foule des années 1920.