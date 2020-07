Le développeur de Warhammer 40K Darktide Fatshark discutera de la PS5 à une date ultérieure

Le jeu de tir à la première personne en coopération Warhammer 40K Darktide a été annoncé comme une «exclusivité de lancement de console» pour la Xbox Series X cette semaine, ce qui signifie une chose: il sortira sur la PlayStation 5 à un moment donné par la suite. Kotaku a contacté le développeur Fatshark pour vérifier, et on lui a dit qu’il discuterait «d’autres plates-formes et de leur disponibilité à une date ultérieure».

Le jeu lui-même est inspiré du 401e siècle de science-fiction de Warhammer et vous fera voyager dans les profondeurs d’une ville ruche aux côtés de trois autres joueurs. Le communiqué de presse explique: «Les joueurs ne pourront pas se cacher derrière des armes à distance mortelles. Ils devront combiner à la fois les compétences FPS et de mêlée lorsqu’ils se rapprochent et se rapprochent des affrontements viscéraux entre les factions Imperium et Chaos.